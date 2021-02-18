إعادة عرض «الحلال» على «MBC مصر2» من الخميس

من كواليس تصوير مسلسل «الحلال» (خاص لـ بوابة الوسط)

داخل إحدى الحارات الشعبيّة المتواضعة، وفي أجواء تواكب يوميات سكانها وفي قالب كوميدي حينا وتراجيدي أحيانا، تطلّ الممثلة المصرية سميّة الخشاب ومعها بيومي فؤاد وكل من دينا فؤاد ويسرا اللوزي وفادية عبدالغني، ضمن الكوميديا الاجتماعية «الحلال» الذي تعرضه قناة «MBC مصر2» يوميا في تمام الثامنة مساءً، بداية من الخميس.

تقدم سميّة الخشاب شخصية «ذهبية» المرأة التي تكسب رزقها من خلال العمل في الدجل والشعوذة، وهي في الوقت نفسه الزوجة الثانية لـ«الحاج أنس»، الذي يؤدي دوره بيومي فؤاد، الذي يتزوج أيضا من «نرجس» فادية عبدالغني، و«سلمى» دينا فؤاد، و«فاطيمة» يسرا اللوزي.

يمزج المُسلسل بين الطرافة وخفة الظل دون أن يبتعد عن التشويق والألغاز المحيطة بالجرائم، ويحمل توقيع المؤلفة سماح الحريري والمخرج أحمد شفيق، ويشهد العمل عودة سميّة الخشاب إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب، وهو أول بطولة لبيومي فؤاد في شخصيّة الرجل المزواج.

مسلسل «الحلال» يشارك فيه كل من سمية الخشاب، وبيومي فؤاد، ويسرا اللوزي، ودينا فؤاد، وفادية عبدالغني، ومها أحمد، ولقاء سويدان وحسن عيد، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.