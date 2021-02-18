الفنانة حنان الشويهدي تعود للتلفزيون بمسلسل «الغربال»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 18 فبراير 2021, 12:43 صباحا
عملية تصوير مشهد من مسلسل «الغربال». (الوسط)

تعود الفنانة، حنان الشويهدي، للتلفزيون، بعد قرابة عشر سنوات من التوقف ولكن هذه المرة كمنتجه عبر مسلسل «الغربال» من تأليف، عيسى عبد القيوم، وإخراج عبدالرؤوف لامين، والذي جري تصوير حلقاته في مدينة بنغازي.

وقالت الفنانة حنان الشويهدي لـ«بوابة الوسط» الخميس «بدأت الفترة القريبة الماضية تصوير مسلسل الغربال كمنتج وليس كممثلة فقد تركت التمثيل منذ فترة ولا أرغب في العودة الأن كممثلة إلا أن الجانب الفني وحبي للفن هو من جعلني أشارك كمنتج».
 
وأضافت: «المسلسل متصل غير منفصل يقع في 14 حلقة وحلقة ختامية وبطولة عدد من نجوم الفن والكوميديا في ليبيا وهم الفنان، ميلود العمروني، وسالم عيسى، وعبير الترهوني، وعائشة العبيدي، وأيمن المغربي (نحول)، وفرج الترهوني، والفنان القدير فرج الجعيدي، وروز بشير»، بالإضافة إلى ضيفة الشرف الفنانة القديرة كريمان جبر.

ولفتت الفنانة حنان الشويهدي إلى أن «مسلسل غربال كوميدي اجتماعي سياسي يصور لنا الحالة الليبية بشكل مختلف»، مشيرة إلى أن «الفنان مروان العبار شارك كمساعد مخرج وفني إضاءة الفنان إبراهيم بوزغيبة، وفني صوت الفنان عادل السعفي والمصورين، منذر بوريمة، و‏نظمي بكورة».

من جانبها قالت النجمة عبير الترهوني عن دورها «سعدت كثيرا بمشاركتي مع الفنانة حنان الشويهدي وبقية الزملاء، ودوري أتمنى أن يكون مختلف عن بقية الأدوار التي قمت بتجسيدها في أعمالي السابقة والعمل كوميدي اجتماعي يتحدث عن المجتمع الليبي والبنغازي خاصة والبروفات التي قمنا بها ساهمت في تدريبنا على الأداء بشكل افضل وأتمنى أن يلقى العمل اعجاب المتلقي».
 
أما الفنان القدير سالم عيسى فاعتبر أن «مسلسل الغربال أنتج لنا كاتب جديد في عالم الفن قديم في عالم الكتابة السياسية والقصة والرواية، سعدت بانضمام الكاتب عيسى عبدالقيوم إلى عالم الفن واتمنى أن لا يكتفي بهذا المسلسل فقط»، مشيرًا إلى أن شخصية في المسلسل «ستمس كل مواطن ليبي يشاهد العمل والشكر للفنانة المنتجة حنان الشويهدي على كل ما تقدمه من احترام وتقدير للفنان».

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