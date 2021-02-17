عودة «شقة فيصل» على «MBC مصر» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 04:30 مساء
بوستر مسلسل «شقة فيصل» (خاص لـ بوابة الوسط)

أجواء كوميدية ممزوجة برحلة صعود غير تقليدية ينطلق فيها الفنان الشاب كريم محمود عبدالعزيز في مسلسل «شقة فيصل» الذي تعرضه قناة «MBC مصر» يوميا في تمام السابعة مساءً، بداية من الخميس.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يحلم «ميزو» بالغناء والشهرة على الرغم من الظروف القاسية التي يعيش فيها، إلا أنه يسعى لتحقيق حلمه فيُقرر السفر إلى القاهرة من أجل البحث عن فرصة للغناء، وتمنحه والدته كل ما تملك، ولكن شقيقه يقوم بسرقته مما يضطره إلى البحث عن والده الذي انقطعت أخباره وتبدأ رحلته مع البحث والصعود والنجاح بصورة متوازية.

مُسلسل «شقة فيصل» يُشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وآيتن عامر، ونسرين أمين، ووائل نور، وصلاح عبدالله، وأحمد فتحي، ومصطفي أبو سريع، وأحمد حلاوة، وصبري عبدالمنعم، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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