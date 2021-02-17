«عرائس القاهرة» يقدم «رحلة الزمن الجميل» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 02:00 مساء
من العرض المسرحي «رحلة الزمن الجميل» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف الفنان محمد نور مدير فرقة «القاهرة للعرائس» التابعة للبيت الفني للمسرح المصري أن عرض «رحلة الزمن الجميل» من إنتاج الفرقة يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح «القاهرة للعرائس» بالعتبة (وسط القاهرة) ابتداء من الخميس، حيث يعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

أضاف نور أن «رحلة الزمن الجميل» قدم حتى الآن ما يفوق الـ100 ليلة عرض، كانت جميعها كامل العدد، في إطار المسموح به في المسرح في إطار الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى في ظل جائحة «كورونا»، التي كان المسرح حريصا طوال هذه الفترة على الحفاظ على سلامة الحضور من الأطفال وذويهم مع استمرار تقديم العروض المسرحية.

«رحلة الزمن الجميل» من تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجي شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبداللطيف، نحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.

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