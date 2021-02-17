الجزائري فوبيا إسحاق يطلق أغنيته «شيماء» على «أنغامي»

بوستر أغنية «شيماء» لفوبيا إسحاق (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الفنان الجزائري فوبيا إسحاق لإطلاق أغنيته الجديدة «شيماء» بالتعاون مع ليلين حصريا على منصة «أنغامي». ولا يعتبر هذا العمل مجرد أغنية، بل رسالة ضد مختلف أشكال العنف ضد المرأة وإشادة بالضحية «شيماء».

وأعلنت شركة الإنتاج «شبكة نات» عن الإطلاق الرقمي لأغنية الفنان فوبيا إسحاق بعنوان «شيماء» بالتعاون مع الفنانة ليلين حصريا على تطبيق «أنغامي» وجاءت الأغنية على شكل حديث بين أخ وأخته، متناولة الانحرافات والإساءات المختلفة التي يمكن أن تواجهها المرأة في أي عمر، ليس فقط العنف الجسدي ولكن أيضًا العنف اللفظي والتخلي والغيرة. أغنية مدتها 3 دقائق و 50 ثانية، تتلخص في سلسلة من النصائح والرسائل التي يمكن أن تنطبق على أي شخص.

«شيماء» من كلمات الفنان نفسه، تلحين حليم كرونيك، من إنتاج شركة شبكة نات، وهي أول شركة إنتاج جزائرية دخلت مجال أغنية الراب المحلي بإعطاء بعد فني جديد وتجاري لهذا الفن. وسيتم إطلاق هذه الأغنية حصريًا على منصة «أنغامي» يوم 21 فبراير، يليها طرح الفيديو كليب يوم 25 فبراير من إخراج ليندة بورني.

«شيماء» هو أيضًا المقطع الرابع من الألبوم الثاني لفوبيا بعد «Willy Wonka»، والمقرر طرحه في الفصل الثاني من العام 2021.

سيتم إصدار جميع المعلومات حول هذا الألبوم في وقت لاحق بسبب جائحة COVID 19 ، وكان لابد من تأجيل عدة مشاريع للتعاون الدولي.

فوبيا إسحاق، هو مغني راب جزائري، اسمه الحقيقي إسحاق سعد الدين، ملقب بالبومة، رمز الحزن والظلام والوحدة والكآبة. فوبيا يرى البومة كحيوان ملك.

بدأ فوبيا الراب في العام 2011، لكنه أثبت نفسه منذ العام 2013 كفنان لا يمكن تجنبه في مسرح الراب الجزائري، حصل على العديد من النجاحات، وبصمته هي مزيج بين الأغنية والراب النصي الذي استحوذ على جمهور كبير.