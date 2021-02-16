القومي للسينما المصرية يعرض «ابن سينا» في أوبرا دمنهور

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 02:00 مساء
الفيلم يتم عرضه في تمام السادسة مساء الثلاثاء (خاص لـ بوابة الوسط)

يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نشاطه في تمام السادسة مساء الثلاثاء.

ويعرض خلال الفعاليات فيلم «ابن سينا» الذي أنتج إبان الاتحاد السوفياتي السابق في العام 1956، وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بعمل التوعية الثقافية والمشاركة المجتمعية نحو فيروس «كورونا المستجد».

ويسرد الفيلم حياة الفيلسوف والطبيب ابن سينا وما يحتويه من نصائح طبية، والتي يطبقها العالم اليوم في مواجهة «كورونا»، وكيف كان العالم الجليل «ابن سينا» هو أول من نبه بأن الأمراض تنتقل بواسطة الميكروبات وقام بإيجاد طريقة لعزل الناس لمدة أربعين يومًا عرفت فيما بعد بـ«الأربعينية» الحجر الصحي.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، ويستضيف خلالها الدكتور محمد رفيق رئيس أتيليه الإسكندرية للفنون والكتاب، وذلك لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يشار إلى أن الفعاليات تقام مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور.

مشهد من فيلم «ابن سينا» (خاص لـ بوابة الوسط)
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