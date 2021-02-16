افتتاح صالون «سواني بن أدم» الثقافي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 12:01 مساء
مكتب هيئة الثقافة ببلدية سواني بن أدم يفتتح صالونه الثقافي (فيسبوك)

افتتح، الإثنين، بمكتب الهيئة العامة للثقافة ببلدية سواني بن أدم، الصالون الثقافي تحت شعار «ثقافتنا تجمعنا»، بحضور عميد وأعضاء من المجلس البلدي، ورئيس محكمة السواني الابتدائية ومراقب الخدمات المالية بالبلدية.

وألقى مدير مكتب الثقافة، مراد سويسي، كلمة ترحيبية بالحاضرين وعرف بالصالون الثقافي من حيت أهميته في ترسيخ وثثقيف المفاهيم والمعلومات لدى أبناء المدينة،  وكذلك كمنتدى للأمسيات الشعرية والفنية، وفق صفحة هيئة الثقافة على «فيسبوك».

وألقى بعض الحضور كلمات عبروا من خلالها عن سعادتهم بإقامة هذا المنتدى الثقافي الذي يجمع كل المهتمين بالشأن الثقافي والعلمي والأدبي وصقل المواهب وأبرازها للمجتمع.

كما ألقي بعض القصائد من شعراء المدينة وسط تفاعل الحضور، فيما سلم مدير المكتب المشاركين شهادات تكريم، مؤكدا إقامة الصالون مرة شهريا.

مكتب هيئة الثقافة ببلدية سواني بن أدم يفتتح صالونه الثقافي (فيسبوك)
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