صدور «فصل الرحيل»، للكاتب محمد العطيفى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 10:59 صباحا

عن النخبة للنشر والتوزيع، صدرت في القاهرة رواية «فصل الرحيل»، للكاتب الدكتور محمد العطيفى، رئيس تحرير جريدة «الشرق تريبيون».

 وعن روايته يقول الكاتب «إنها تلقي الضوء على جوانب كثيرة فى حياتنا المعاصرة، وعن التحولات الاجتماعية فى العالم، بدأت منذ دخول صدام حسين إلى الكويت.. تحدثت عن الحب والرومانسية، تحدثت عن التنمية، كما تحدثت عن الهجرة».

وتابع: «وصفت الهجرة غير الشرعية بكل دقة لم يتطرق إليها أحد من قبل، بين الحقيقة والخيال كانت هناك زيارات ميدانية لأماكن إيواء المهاجرين فى أوروبا، وتطرقت إلى الآثار السلبية للحروب ومافيا تجارة الأعضاء التى تجد وسيلة للنشاط فى الدول التى بها حروب وصراعات».

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