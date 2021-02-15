مقتل والد مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج دهسا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 04:20 مساء
مغنية الراب نيكي ميناج، مايو 2019 (أ ف ب)

قُتِل والد مغنية الراب الأميركية، نيكي ميناج، في حادث مروري بالقرب من نيويورك، إذ دهسته سيارة لاذ سائقها بالفرار، حسب ما أفادت الشرطة، الأحد.

وأوضحت شرطة نيويورك، في بيان، أن روبرت ماراج (64 عامًا) كان يسير في أحد شوارع مينولا في جزيرة لونغ آيلاند قرابة الساعة 6.15 مساء الجمعة (11.15 مساء بتوقيت غرينتش) عندما صدمته سيارة، وفق «فرانس برس».

وأشار المصدر نفسه إلى أن السائق فرّ، فيما نُقل ماراج إلى المستشفى، حيث فارق الحياة السبت. وأضافت الشرطة أن «التحقيق جارٍ».

وكانت المغنية البالغة 38 عامًا المولودة في ترينيداد وتوباغو، التي ترعرعت في حي كوينز بنيويورك، القريب من المكان الذي قُتل فيه والدها، فاجأت جمهورها في سبتمبر 2019، بإعلانها عزمها الابتعاد عن الساحة الفنية للتركيز على حياتها العائلية.

غير أنها عادت عن هذا الإعلان ووعدت بإصدار أغنيات جديدة تضاف إلى سلسلة نجاحاتها بينها «ستارشيبس» و«بانغ بانغ» و«سوبر باس».

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