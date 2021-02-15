«مهرجان محمد كرازة» للتصوير يختار شخصية العام 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 11:39 صباحا
لجنة مهرجان محمد كرازة تختار شخصية العام 2020 وتحدد موعد معرض الدورة الأولى (فيسبوك)

عقدت اللجنة المشرفة على مهرجان الفنان محمد كرازة للتصوير اجتماعًا، الأحد، لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاق المهرجان، المقرر في الفترة من 24 إلى 26 فبراير، بقصر الخلد بطرابلس.

وتسلمت اللجنة نحو 100 عمل، من 25 مصورًا، وستعلن أسماء المصورين الذين قبلت أعمالهم قريبًا، حسب منشور الهيئة العامة للثقافة على صفحتها في «فيسبوك».

وخلال الاجتماع، اختيرت شخصية العام 2020 في مجال التصوير، التي ساهمت في إثراء المشهد البصري في مجال التصوير الضوئي، وكذلك تم اختيار أحد رواد التصوير لتكريمه، وفق ما جاء في قرار تأسيس المهرجان، كما رأت اللجنة تمديد استقبال المشاركات، حتى 16 فبراير.

كان رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، أصدر القرار رقم (373) لسنة 2020 بشأن اعتماد المهرجان السنوي للتصوير، تحت اسم «مهرجان محمد كرازة».

وضمت اللجنة كلًّا من جلال محمد عثمان رئيسًا، وعضوية طارق جمعة الرويمض، وبشار محمد الكور، وعمر محمد الأميل.

وقال عثمان إن أعضاء اللجنة توصلوا بعد عديد الاجتماعات لاختيار أحد الشخصيات التي ساهمت في إثراء مجال التصوير الضوئي، لمنحه جائزة مهرجان محمد كرازة، عن مجمل أعماله وإسهاماته في مجال إثراء المشهد البصري في مجال التصوير الضوئي.

وأضاف: «اختارت اللجنة أحد المصورين من الرعيل الأول لنيل جائزة محمد كرازة التقديرية، لإسهامه في التأسيس للمشهد البصري الليبي».

والفنان والمصور الصحفي محمد كرازة، من مواليد مدينة ككلة سنة 1943 وبدأ ممارسة هواية التصوير الفوتوغرافي سنة 1958، وتتلمذ على يديه عدد كبير من مصوري الجيل اللاحق، وتحصل في السنوات الماضية على لقب عميد المصورين الليبيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
اتحاد الكرة الليبي يعلن جدول مباريات الأسبوع الرابع في الدوري
رياضة محلية
لبنان يباشر حملة التطعيم ضد «كوفيد-19»
عربى
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
كوسوفو: هل تنهي الانتخابات سيطرة جيل الحرب من السياسيين على الحكم
دولى
مرسيدس تصل للسيارة 50 مليون
سيارات
إعدام شحنة عصير برتقال واردة من تركيا في مصراتة
ليبيا
مانشستر سيتي يسحق توتنهام في طريق صدارة الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يبرئ الرئيس السابق ترامب من تهمة «الحض على التمرد»
دولى
«فرانس برس»: العلاقات بين تركيا وإدارة بايدن تبدو متوترة من البداية
دولى
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح وسرقة المركبات الآلية بطرابلس
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسمة في الثلج تحقق نجاحا هائلا