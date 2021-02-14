شيماء ناجي تحتفل بعيد الحب في ساقية الصاوي

يحمل الحفل عنوان «بيت السلطنة.. الموسيقى حياة الروح» (خاص لـ بوابة الوسط)

بروفات مكثفة تقوم بها المطربة المصرية شيماء ناجي نجمة «ذا فويس»، من أجل الاحتفالات الخاصة بعيد الحب لهذا العام حيث ستحيي أول حفلاتها في ساقية الصاوي علي مسرح النهر، الأحد.

يحمل الحفل عنوان «بيت السلطنة.. الموسيقى حياة الروح»، حيث يشارك فيه عدد من المطربين، وهم آية سلطان والسيد رزق ومحمد شطا ومنعم ونورهان المرشدي.

وأكدت شيماء سعادتها بالتواجد مع جمهور كبير وذواق وهو جمهور ساقية الصاوي، وبالتحديد في عيد الحب، وفي ظل الظروف الحالية الخاصة بوباء «كورونا»، وقالت «الفن دائما له دور كبير في نشر الحب والتفاؤل».

وتقدم شيماء عددا من الأغاني المميزة التي قدمها مجموعة من نجوم الغناء الكبار منهم الراحلة وردة، والتي تغني لها «العيون السود»، وهي من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وأيضا أغنية الراحلة ذكرى «الله غالب»، وهي من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي، وأيضا أغنية «كتير بنعشق» للمطربة شيرين عبدالوهاب، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد مصطفى.

وأشارت المطربة المصرية إلى أن «الحفل استدعاء لحالة الطرب والسلطنة في الغناء من خلال تقديم أشهر وأحلى أغاني الحب، حيث سيقدم باقي المطربين والمطربات المشاركين في الحفل أغاني متنوعة لعدد من عمالقة الغناء منهم عبدالحليم حافظ، ووردة الجزائرية وسيد مكاوي وحورية حسن ومحمد العزبي، بالإضافة إلى أغاني المجموعة من نجوم الغناء منهم أنغام وشيرين وأصالة وجورج وسوف وبهاء سلطان ولؤي وحسين الجسمي».

وعلى جانب آخر، انتهت شيماء من تسجيل مجموعة من الأغاني التي ستطرحها قريبا، والتي تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والمحلنين منهم، أحمد إبراهيم وعمرو المصري وعزيز الشافعي ومصطفى جودة وحسن عطية وأحمد سعد ومدين وعصام كاريكا وأحمد العتباتي، ومن الموزعين فهد وهاني يعقوب وأحمد عادل، وقامت بتصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب من إخراج كامبا، وسيتم طرحهما على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات قريبا.