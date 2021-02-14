مصر: اكتشاف أقدم مصنع للجعة في العالم

بقايا مصنع فرعوني كان يستخدم لتخمير الجعة في صورة وزعتها وزارة السياحة المصرية، 13 فبراير 2021 (أ ف ب)

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان، السبت، اكتشافا أثريا بمحافظة سوهاج جنوب البلاد «لما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة في العالم».

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن بعثة الآثار المصرية-الأميركية المشتركة والعاملة في منطقة «شمال أبيدوس» بسوهاج «توصلت إلى الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم»، وفق «فرانس برس».

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري مصطفى وزيري أن المصنع «يرجح أنه يرجع إلى عصر الملك نعرمر (نارمر)»، وهو من أقدم ملوك مصر الفراعنة (3273 و2987 قبل الميلاد) من عصر الأسرات المبكر.

وأفاد البيان بأن عددًا من علماء الآثار البريطانيين سبق أن اكتشفوا ما يشير إلى هذا المصنع في بداية القرن العشرين دون تحديد موقعه بدقة، حتى تمكنت البعثة الحالية من إعادة تحديد موقعه وكشف محتوياته.

ويتكون المصنع، بحسب البيان، من ثمانية قطاعات كبيرة كانت تستخدم كوحدات لإنتاج الجعة، ويحتوي كل قطاع على «حوالي 40 حوضا فخاريا منتظمة في صفين لتسخين خليط الحبوب والماء».

ونقل البيان عن رئيس البعثة الدكتور ماثيو آدمز أن الدراسات أثبتت أن المصنع كان ينتج أكثر من 22 ألف لتر من الجعة في المرة الواحدة.

وأضاف آدامز أن المصنع قد يكون بُني في هذا المكان من أجل «الطقوس الملكية التي كانت تتم داخل المنشآت الجنائزية الخاصة بملوك مصر الأوائل»، وخصوصا أنه عُثر خلال أعمال الحفر في تلك المنشآت على أدلة استخدام الجعة في «طقوس تقديم القرابين».