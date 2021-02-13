متحف فرنسي يستعيد لوحة بول سينياك المسروقة

لوحة لبول سينياك في معرض تمهيدي لمزاد من تنظيم دار سوذبيز في لندن في 29 يناير 2020 (أ ف ب)

استعاد متحف مدينة نانسي (شرق فرنسا) لوحة تخص الرسام الانطباعي بول سينياك، سُرقت في مايو 2018.

وقال مدعي عام الجمهورية في المدينة، فرنسوا بيران، إن التحقيق أتاح التعرف إلى أربعة أوكرانيين يُشتبه في أنهم سرقوا أربع لوحات في فرنسا، وفق «فرانس برس».

وتحمل اللوحة المعادة الجمعة عنوان «ميناء لا روشيل» وهي تظهر حسفنا عند مدخل مرفأ لا روشيل في فرنسا. وتُقدّر قيمتها بمليون ونصف مليون يورو.

وكان خبراء أكدوا الطابع الأصلي لهذه اللوحة الزيتية العائدة إلى العام 1915 والتي وقعها معلّم التيار التنقيطي، بعدما عثرت عليها الشرطة الأوكرانية في كييف.

وكان القضاء الفرنسي فرض حجزا على اللوحة منذ عودتها إلى الأراضي الفرنسية. وهي ستستعيد مكانها في متحف الفنون الجميلة في نانسي بعد ترميمها، وفق بيران.

وخلال عملية السرقة، جرى قطع اللوحة البالغ طولها 55 سنتيمترا وعرضها 46 لفصلها عن الإطار الذي ترك في المكان على يد اللص الذي وُصف بأنه محترف في عمليات التقطيع.

وكانت الشرطة الأوكرانية استعادت اللوحة من منزل رجل يُشتبه أيضا في ضلوعه بجريمة قتل صائغ، على ما قال قائد الشرطة الأوكرانية سيرغي كزيانيف.

واللوحات الثلاث الأخرى المسروقة في فرنسا، وهي للرسامين بيار أوغوست رونوار وأوجين بودان وأوجين غاليان-لالو، سُرقت خلال معارض أقيمت تمهيدا لمزادات علنية، وكان اللصوص يضعون اللوحات في أكياس، وفق مدعي عام الجمهورية في نانسي. وحدها لوحة سينياك قُطّعت من داخل الإطار.

وكان أوقف رجل وُصف بأنه رئيس العصابة في النمسا بعد سرقة أخرى، وهو مسجون في فرنسا بحسب بيران، الذي أشار إلى أن عضوا آخر في العصابة سُجن في أوكرانيا، فيما لا يزال الآخرون متوارين والبحث عنهم مستمر.