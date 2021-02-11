المغني بروس سبرينغستين أوقف أخيرا لقيادته تحت تأثير الكحول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 11:06 صباحا
صورة للمغني الأميركي بروس سبرينغستين خلال حفلة في سان سيباستيان (إسبانيا) العام 2016، (أ ف ب)

أُوقف مغني الروك الأميركي بروس سبرينغستين في نيوجيرسي في نوفمبر، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، حسب ما أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء.

كما استدعي مغني «بورن تو ران» في 14 نوفمبر 2020 للمثول أمام القضاء بسبب القيادة المتهورة واستهلاك الكحول في منطقة مغلقة، وهي «غيتاواي ناشونال ريكرييشن إيريا» في نيوجيرسي.

وقال متحدث باسم خدمة المتنزهات الوطنية إن «سبرينغستين كان متعاونا طوال العملية».

وسيمثل مغني الروك الشهير البالغ 71 عاما أمام المحكمة في الأسابيع المقبلة، وفق موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير.

ولم يرد الناطق باسم سبرينغستين على الفور على طلب وكالة «فرانس برس» الحصول على تعليق.

ووقع الحادث بعد أسابيع قليلة من إصدار المغني الشهير ألبومه العشرين المسجل في الاستوديو بعنوان «ليتر تو يو»، الذي شكّل عودة إلى الأسلوب الموسيقي والإيقاعي الذي كان من رواده مع فرقة «إي ستريت» التي يغني فيها منذ العام 1972.

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