«سعاد» من «كان» إلى «برلين»

بوستر فيلم «سعاد» (أرشيفية: الإنترنت)

بعد مشاركته ضمن اختيارات مهرجان «كان» الرسمية في العام 2020، يعرض الفيلم المصري «سعاد» في مهرجان «برلين السينمائي» هذا العام ضمن برنامج البانوراما.

«سعاد» من تأليف محمود عزت، في ثاني تعاون له مع المخرجة آيتن أمين، إذ شارك في كتابة فيلمها الروائي الطويل الأول «فيلا 96»، الذي قام ببطولته خالد أبوالنجا، وأروى جودة.

ويشارك في بطولة «سعاد»، الوجوه الجديدة بسملة الجياش، بسنت أحمد، سارة شديد، وحسين غنيم.

فيلم «سعاد» تدور أحداثه بين منطقة الدلتا والإسكندرية (شمال القاهرة)، ويطرح عدة أسئلة حول أثر العالم الافتراضي على العلاقات الإنسانية والعاطفية، وهو من إنتاج «فيفيد ريل» و«فيغ ليف ستوديوز» و«نوماديس» و«فيلم كلينيك».

الفيلم كان قد حصل على دعم «منصة الجونة» الذراع الإنتاجية لمهرجان «الجونة» السينمائي في دورته الثانية العام 2018، حيث حصد وقتها جوائز بقيمة 30 ألف دولار في مرحلة التطوير.