حسين الجسمي يطرح «مِلفِت الأنظار» (فيديو)

بوستر أغنية حسين الجسمي «مِلفِت الأنظار» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان «مِلفِت الأنظار» من كلمات نهيان بن زايد آل نهيان، وألحان الجسمي نفسه، ومن توزيع زيد عادل ومكساج وماستر جاسم محمد.

وأظهرت كلمات أغنية «مِلفِت الأنظار» للشاعر نهيّان بن زايد مشاعر عشق فرحه وموصوفه بالحسن والجمال، والذي قال بين أبياتها:

فيــه الـوصوف تـعَــدّي

ســـيد ألمـها لي ذار

فـايـج وحِـــسنــه فَـــردي

شمس الـــنهار تغـار

ولحن الجسمي الأغنية في مقام «الكرد» الحساس، وامتزجت بها الآلات الغربية والغيتارات والبيانو مع آلة العود والإيقاعات الخليجية، لتكوّن أغنية جميلة وراقية في اللحن والأداء والتوزيع الموسيقي العصري، حيث قام بعزف العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والغيتارات شريف فهمي، وبيز غيتار أحمد نظمي.

وطُرحت أغنية «مِلفِت الأنظار» من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية على «يوتيوب» إلى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية.