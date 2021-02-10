أونيس في جلسة توضيح أمام هيئة الرقابة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 02:12 مساء
د. جابر شريحة (يمين) ورئيس هيئة الثقافة حسن أونيس (موقع الهيئة)

نشر الموقع الرسمي للهيئة الليبية العامة للثقافة على الإنترنت، خبرا عن استقبال مدير إدارة الرقابة على القطاعات الخدمية بهيئة الرقابة الإدارية د. جابر شريحة، الثلاثاء، رئيس هيئة الثقافة حسن أونيس، في «جلسة توضيح لبعض المواضيع والملفات التي تتعلق بعمل الهيئة العامة للثقافة».

وفي التفاصيل، «تم خلال هذه الجلسة توضيح كل ما يتعلق بالاستدلال في ملكية مبنى المسرح بمدينة غريان، وكذلك مهرجان الفروسية والشعر الشعبي وأيضا مرتبات موظفي معهد علي الشعالية بمدينة درنة، وغيرها من المواضيع التي تم مناقشتها بكل شفافية ووضوح».

وحسب الهيئة «تأتي تلبية رئيس الهيئة العامة للثقافة الدعوة الموجهة إليه من هيئة الرقابة، تأكيدا لمبدأ الشفافية وأن الجميع تحت سقف القانون في الدولة المدنية التي ينشدها الجميع».

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