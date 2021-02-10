إعادة فتح قلعة القيقب جزئيا

مصلحة الآثار تعيد فتح متحف قلعة القيقب (فيسبوك)

أعلنت مصلحة الآثار الليبية إعادة فتح متحف قلعة القيقب (أجابيس) جزئيا، على أن تتولى الشرطة السياحية عمليتي الحراسة والمراقبة.

جاء ذلك على هامش الزيارة الأولى لمراقب آثار شحات، بعد توليه المهمة، وبرفقته مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمراقبة ومدير إدارة المتاحف بالمنطقة الشرقية، وفق ما نشر مكتب الإعلام بمصلحة الآثار على «فيسبوك»، الثلاثاء.

واستقبل الوفد عميد بلدية القيقب والمراقب المالي بالبلدية ومدير المتحف، فيما تفقد المراقب أجنحة المتحف والباحة الخارجية، للوقوف على حجم التعديات التي تتعرض لها القلعة.

وخلصت الزيارة إلى استعداد البلدية لتجهيز غرفة حراسة، لتتولى الشرطة السياحية الحراسة المشددة للمكان.

مصلحة الآثار تعيد فتح متحف قلعة القيقب (فيسبوك)

مصلحة الآثار تعيد فتح متحف قلعة القيقب (فيسبوك)