إعادة فتح قلعة القيقب جزئيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 11:48 صباحا
مصلحة الآثار تعيد فتح متحف قلعة القيقب (فيسبوك)

أعلنت مصلحة الآثار الليبية إعادة فتح متحف قلعة القيقب (أجابيس) جزئيا، على أن تتولى الشرطة السياحية عمليتي الحراسة والمراقبة.

جاء ذلك على هامش الزيارة الأولى لمراقب آثار شحات، بعد توليه المهمة، وبرفقته مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمراقبة ومدير إدارة المتاحف بالمنطقة الشرقية، وفق ما نشر مكتب الإعلام بمصلحة الآثار على «فيسبوك»، الثلاثاء.

واستقبل الوفد عميد بلدية القيقب والمراقب المالي بالبلدية ومدير المتحف، فيما تفقد المراقب أجنحة المتحف والباحة الخارجية، للوقوف على حجم التعديات التي تتعرض لها القلعة.

وخلصت الزيارة إلى استعداد البلدية لتجهيز غرفة حراسة، لتتولى الشرطة السياحية الحراسة المشددة للمكان.

مصلحة الآثار تعيد فتح متحف قلعة القيقب (فيسبوك)
مصلحة الآثار تعيد فتح متحف قلعة القيقب (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إجازة استخدام مشترك لعقارين في علاج بعض حالات «كورونا»
طب وصحة
وفد «كاف» إلى يصل مدينة بنغازي
رياضة محلية
عملة «بتكوين» تسجل مستوى قياسيا يتجاوز 45 ألف دولار
اقتصاد
الأخضر يتفوق على التعاون.. وإلغاء مباراة شباب الجبل والصداقة في الدوري الليبي
رياضة محلية
مسبار «الأمل» الإماراتي يصل إلى مدار كوكب المريخ
دولى
استكمال إجراءات تسليم وتسلم إدارة جامعة فزان
ليبيا
النويري وحومة يدعوان دبيبة لتشكيل حكومته في الآجال المحددة
ليبيا
«صحة الوفاق»: نقل طفلة أصيبت بالشلل خلال «حرب العاصمة» للعلاج في ألمانيا
ليبيا
اتهام مسؤول بلجيكي بتلقي «رشوة» للتدخل في صالح الأمير لوران في قضية الأموال ...
ليبيا
بعد 5 أشهر.. البحث الجنائي يكشف تفاصيل جريمة قتل في شوارع بنغازي
ليبيا
صرف مليار دينار لإعادة استقرار بنغازي خلال 3 سنوات
ليبيا
الأمن الداخلي لـ«الوفاق»: تفجير الأكاديمية البحرية عمل إرهابي والقبض على مرتكبيه
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المانجو تخفض مستوى السكر في الدم