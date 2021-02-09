وفاة الفنان إسماعيل العجيلي متأثرا بإصابته بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 10:27 مساء
الفنان إسماعيل العجيلي. (الإنترنت)

توفي الفنان إسماعيل العجيلي المعروف بـ«سمعة» أحد أشهر فناني الكوميديا في ليبيا، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد»، على ما أفاد أحد أصدقاء الفنان «بوابة الوسط».

وبرز نجم الفنان الراحل في سبعينات القرن الماضي عبر برامج منوعات عرضها التلفزيون الليبي، وشكل مع الفنان يوسف الغرياني «قزقيزة» ثنائيا كوميديا في عديد البرامج المنوعة التي حازت على متابعة كبيرة من قبل الجمهور خلال مواسم شهر رمضان.

- إسماعيل العجيلي: أتمنى تقديم عمل يجمع فناني الشرق والغرب

وتخرج العجيلي من معهد التمثيل في طرابلس العام 1974، وبدأ مشواره الفني أواخر ستينات القرن الماضي، والتحق بالفرقة القومية للتمثيل، وذلك قبل أن يبدأ مشواره عبر التلفزيون.

وعبر الفنان الراحل في حوار مع «الوسط» العام 2018، عن أمنياته في تقديم عمل فني وطني يجمع فنانين من الشرق والغرب والجنوب، مؤكدًا حاجة ليبيا إلى الأعمال التي تعبر عن الوطن و«حلم فنانيها بوطن خال من المنغصات، وطن واحد متطور وقادر على مواجهة كل الصعاب».

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