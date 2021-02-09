وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

جان كلود كاريير في هوليوود، 8 نوفمبر 2014 (أ ف ب)

غيّب الموت الأديب والمخرج المسرحي وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير، الذي عمل إلى جانب مخرجين سينمائيين منهم كلويس بونويل وميلوش فورمان، إذ توفي مساء الإثنين، عن 89 عامًا، حسب ما أعلنت ابنته لوكالة «فرانس برس».

وقالت كيارا كاريير إن والدها الذي لم يكن يعاني أي مرض فارق الحياة «أثناء نومه» في منزله الباريسي.

وأشارت كيارا إلى أن الراحل سيوارى الثرى في قريته كولومبيير سور أورب في جنوب فرنسا.

وفي رصيد جان كلود كاريير نحو 60 سيناريو، بالإضافة إلى نحو 80 كتابًا، وكان كذلك ممثلًا وكاتبًا مسرحيًّا وكاتب أغنيات لجولييت غريكو وبريجيت باردو وجان مورو.

وكان جان كلود كاريير لا يزال يتمتع بالنشاط على الرغم من عمره المتقدم، وشارك العام 2020 في كتابة سيناريو فيلم «لو سيل ديه لارك» للمخرج فيليب غاريل.