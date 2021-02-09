«في السابع والعشرين من مايو لهذا العام» يشارك بمهرجان «The Pan African»

الملصق الدعائي لفيلم «في السابع والعشرين من مايو لهذا العام» (خاص لـ بوابة الوسط)

ينافس فيلم «في السابع والعشرين من مايو لهذا العام» للمخرج مصطفى مراد على جوائز الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان «The Pan African Film Festival»، المقرر انطلاقه في لوس أنجليس الأميركية في الفترة من 28 فبراير الجارى وحتى 14 مارس المقبل.

مهرجان «The Pan African Film Festival» يعد أحد أهم وأكبر مهرجانات السينما الأفريقية في أميركا، والمؤهل لجوائز الأوسكار، ذلك المهرجان الذى يهدف إلى تعزيز التفاهم الثقافي بين المنحدرين من أصل أفريقي من خلال العروض الفنية والسينمائية، ويشارك فيه هذا العام ما يقرب من 200 عمل سينمائي يتنوع بين الأفلام الروائية القصيرة والروائية الطويلة، بجانب الأفلام التسجيلية وأفلام السير الذاتية.

وعن أحداث الفيلم يقول مخرجه مصطفى مراد: «تدور الأحداث حول الصحفي والروائي أدهم سليمان الذى يقرر أن يخوض رحلة العودة من أجل إصلاح ما أفسده في الماضي، لذا يعود لمنزله القديم والذي قد هجره لأكثر من ثلاثين عامًا، فربما يستطيع وربما يفشل، ولكنه حتما سيدرك الحقيقة».

فيلم «في السابع والعشرين من مايو لهذا العام» تمثيل أحمد عباس، وصلاح ناصف، وأحمد عادل، وساندرا سامح، وعاصم السعدني، مدير التصوير محمد شون، تأليف موسيقي زياد هجرس، توزيع ومكساج مصطفى حافظ، مكياج منى خطاب، تصحيح لغة أماني عباس، ترجمة نور مخلوف، مساعدو إخراج عاصم السعدني، ومحمد فتحي، وعلي النعماني، ومحمد سعد، ورضوى أحمد، سيناريو وإخراج مصطفى مراد.

حصل «في السابع والعشرين من مايو لهذا العام» على عدة جوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان «frostbite indie fest» للأفلام المستقلة، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل مخرج من مهرجان «السويد الدولي للأفلام»، وجائزة أفضل فيلم قصير «فئة الدراما» من مهرجان «Paris Play Film Festival»، كما مثل الفيلم أخيرًا مصر في إحدى المسابقات التابعة لمهرجان «العين السينمائي الدولي» في الإمارات، ومن المقرر أن يشارك في العديد من المهرجانات الدولية خلال الفترة المقبلة.