نبيلة الشاعري تغني بالإنجليزية من ألحان والدها حميد الشاعري (فيديو)

المطربة الشابة نبيلة الشاعري (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة الشابة نبيلة الشاعري ابنة الفنان الليبي حميد الشاعري أولى أغانيها بعنوان «better than me» باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

الأغنية من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، ومن كلمات نبيلة الشاعري، كما قام بإخراج الأغنية شقيقها نوح الشاعري ومدير تصوير ابن عمها علي الشاعري.

وتعد أغنية «better than me» هي أولى تجارب نبيلة في الغناء، والذي عشقته منذ الطفولة بسبب عمل والدها وأشقائها وجميع أفراد عائلتها في هذا المجال سواء الغناء أو الألحان والتوزيع.

وقررت أسرة الشاعري أن تدعم نبيلة في أول أعمالها الغنائية ومساعدتها في تنمية موهبتها، وهو ما جعلهم يقومون بمساندتها في عملها الأول.

وظهرت نبيلة عدة مرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني «لايف» لمجموعة من الأغاني الأجنبية الشهيرة، إلا أنها لم تكن تسعى لاحتراف الغناء بشكل أساسي.