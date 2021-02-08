نبيلة الشاعري تغني بالإنجليزية من ألحان والدها حميد الشاعري (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 05:00 مساء
المطربة الشابة نبيلة الشاعري (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة الشابة نبيلة الشاعري ابنة الفنان الليبي حميد الشاعري أولى أغانيها بعنوان «better than me» باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

الأغنية من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، ومن كلمات نبيلة الشاعري، كما قام بإخراج الأغنية شقيقها نوح الشاعري ومدير تصوير ابن عمها علي الشاعري.

وتعد أغنية «better than me» هي أولى تجارب نبيلة في الغناء، والذي عشقته منذ الطفولة بسبب عمل والدها وأشقائها وجميع أفراد عائلتها في هذا المجال سواء الغناء أو الألحان والتوزيع.

وقررت أسرة الشاعري أن تدعم نبيلة في أول أعمالها الغنائية ومساعدتها في تنمية موهبتها، وهو ما جعلهم يقومون بمساندتها في عملها الأول.

وظهرت نبيلة عدة مرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني «لايف» لمجموعة من الأغاني الأجنبية الشهيرة، إلا أنها لم تكن تسعى لاحتراف الغناء بشكل أساسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أضيق منزل في لندن للبيع بأكثر من مليون يورو
منوعات
وفاة جورج شولتز وزير خارجية أميركا خلال الحرب الباردة
دولى
ماكرون يهنئ المنفي ودبيبة ويؤكد استعداد فرنسا لدعم السلطة الجديدة في ليبيا
ليبيا
مؤسسة الاستثمار تدعو مجلس الأمن إلى رفض طلب بلجيكا لرفع التجميد عن جزء من أصولها
ليبيا
مانشستر سيتي يقسو على ليفربول.. ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
السلطة الفلسطينية تبدأ العمل برموزها البريدية الخاصة لأول مرة
عربى
إبراهيموفيتش يسجل رقما مميزا في فوز ميلان على كروتوني
رياضة عالمية
المؤرخ الفرنسي ستورا: لست ضد «اعتذار» فرنسا للجزائر عن سنوات الاستعمار
دولى
«الشيوخ الأميركي» يحاكم ترامب بشأن أحداث الكابيتول الثلاثاء
دولى
بابا الفاتيكان يعين أول امرأة في منصب رفيع في مجمع الأساقفة
دولى
كيف تابع الليبيون المرشحين للمناصب الموقتة عبر الشاشة من جنيف؟
ليبيا
تصاعد وباء «كورونا» في 8 مناطق.. تحذيرات رسمية من الجائحة.. و«الموقتة» تلجأ ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الصيام العلاجي