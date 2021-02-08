الفيلم السعودي «صِلة» في مهرجان «تامبيري السينمائي» بفنلندا

بوستر الفيلم السعودي القصير «صِلة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشهد الفيلم السعودي القصير «صِلة» للمخرج حسام الحلوة عرضه الدولي الأول ضمن فعاليات مهرجان «تامبيري السينمائي للأفلام القصيرة» بفنلندا (من 10 وحتى 14 مارس)، وكان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول بمهرجان أفلام السعودية، حيث فاز بجائزة «النخلة الذهبية» لأفضل مخرج.

مهرجان «تامبيري السينمائي للأفلام القصيرة» هو مهرجان سنوي يقام خلال شهر مارس في مدينة تامبيري الفنلندية، ويعد من أهم مهرجانات الأفلام القصيرة الأوروبية. يضم برنامج الدورة الحالية نحو 250 فيلما، وستقام أغلب العروض على المنصة التلفزيونية للمهرجان، وستكون متاحة في الفترة من 10-21 مارس.

وتدور أحداث الفيلم حول «خالد» ووالده اللذين يضطران إلى التعامل مع غياب والدة «خالد» وسط انحسار أرضية التعامل المشتركة بينهما. «خالد» شاب ينتمي لجيل مختلف تمامًا عن والده، وعندما لا يتمكن من إظهار اختلافه بحُرية فإن علاقتهما تصبح شكلية وجوفاء. المساحة المتاحة لخالد للتعبيرعن نفسه محدودة وعندما يختزل الأب صلته بابنه بالمراقبة الدينية، لا يُكرس ذلك إلا الصمت والكتمان.

فيلم «صِلة» من إخراج وتأليف حسام الحلوة، وبطولة ناصر الربيعان ومحمد اليحيا، وإنتاج محمد الحمود وحسام الحلوة، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.‎