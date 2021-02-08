الفيلم السعودي «صِلة» في مهرجان «تامبيري السينمائي» بفنلندا

يشهد الفيلم السعودي القصير «صِلة» للمخرج حسام الحلوة عرضه الدولي الأول ضمن فعاليات مهرجان «تامبيري السينمائي للأفلام القصيرة» بفنلندا (من 10 وحتى 14 مارس)، وكان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول بمهرجان أفلام السعودية، حيث فاز بجائزة «النخلة الذهبية» لأفضل مخرج.
مهرجان «تامبيري السينمائي للأفلام القصيرة» هو مهرجان سنوي يقام خلال شهر مارس في مدينة تامبيري الفنلندية، ويعد من أهم مهرجانات الأفلام القصيرة الأوروبية. يضم برنامج الدورة الحالية نحو 250 فيلما، وستقام أغلب العروض على المنصة التلفزيونية للمهرجان، وستكون متاحة في الفترة من 10-21 مارس.
وتدور أحداث الفيلم حول «خالد» ووالده اللذين يضطران إلى التعامل مع غياب والدة «خالد» وسط انحسار أرضية التعامل المشتركة بينهما. «خالد» شاب ينتمي لجيل مختلف تمامًا عن والده، وعندما لا يتمكن من إظهار اختلافه بحُرية فإن علاقتهما تصبح شكلية وجوفاء. المساحة المتاحة لخالد للتعبيرعن نفسه محدودة وعندما يختزل الأب صلته بابنه بالمراقبة الدينية، لا يُكرس ذلك إلا الصمت والكتمان.
فيلم «صِلة» من إخراج وتأليف حسام الحلوة، وبطولة ناصر الربيعان ومحمد اليحيا، وإنتاج محمد الحمود وحسام الحلوة، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.