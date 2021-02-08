«بودكاست إليسا» ينطلق على «أنغامي» الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 01:25 مساء
ينطلق «بودكاست إليسا»، الأربعاء، حصريًا على «أنغامي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أصبحت اللبنانية إليسا أول فنانة عربية تطلق «البودكاست» الخاصّ بها عبر تطبيق «أنغامي»، وهو عبارة عن مجموعة حلقات تشارك من خلالها قصصًا عن حياتها وتجاربها، عن ماضيها وحاضرها، إضافةً إلى تفاصيل حول مسيرتها الفنية.

ينطلق «بودكاست إليسا»، الأربعاء، حصريًا على «أنغامي» ويتضمن 12 حلقة تبث واحدة كل أربعاء. تروي إليسا في هذه الحلقات ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانية، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.

في كل حلقة من حلقات «البودكاست»، تشارك إليسا أفكارها وآراءها حول مواضيع محددة بهدف تحفيز المستمعين وإلهامهم، انطلاقًا من تجاربها الشخصية.

«أنا لم أخرج يومًا من أنغامي حتى أعود إليها»، تقول إليسا، مضيفة: «هذه التجربة تسمح بالتواصل مع الناس بشكل أكبر، في هذا الزمن الذي فرض علينا العزلة والتباعد الاجتماعي. لكننا سنبقى أقرب وكما سنعود ونغني كمان وكمان، سنعود للتواصل عبر أنغامي وكل مساحة تسمح لنا بمشاركة آرائنا وأفكارنا».

من جهته، قال إدي مارون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «أنغامي»: «لا تختلف أهمية رأي إليسا عن أهمية موسيقاها. هي دائمًا واضحة وصريحة في أفكارها، إلى درجة أن هذا الأمر صار ميزة في شخصيتها وجعلها من أكثر الشخصيات المؤثّرة محليًا وعالميًا. نشكر ثقة إليسا واختيارها أنغامي، ونحن واثقون من نجاح هذه التجربة، كما أنها ستمهد الطريق من خلالها لازدهار ثقافة البودكاست في المنطقة».

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