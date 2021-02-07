بالصور: شيكو ونجوم «اللعبة» يتسلمون جائزة «الإعلام والصحافة العربية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 04:00 مساء
فريق عمل مسلسل «اللعبة» يتسلم جائزة «الإعلام والصحافة العربية» (خاص لـ بوابة الوسط)

نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها مصر بسبب فيروس «كورونا»، واتباع إرشادات وزارة الصحة وتعليمات الدولة، تم إلغاء حفل توزيع جوائز «Arab Media Award» في دورته الثانية لعام 2020، والذي كان مقرر نهاية شهر يناير.

لذلك قامت الإعلامية عبير شورة، مؤسس الجائزة، بتسليم النجوم الفائزين الدروع الخاصة بهم، حيث تسلم فريق مسلسل «اللعبة» جائزة أحسن مسلسل كوميدي، وكذلك الفنان شيكو جائزة أحسن ممثل كوميدي لعام 2020، وذلك في كواليس تصوير الموسم الثاني من المسلسل، والذي يعرض حاليا على «شاهد vip»، ومن المقرر تسليم باقي الجوائز خلال الفترة المقبلة.

جائزه «الإعلام والصحافة العربية»، والتي شارك بها 100 صحفي وناقد، تبني على تصويت العاملين في الصحافة والنقد الفني من لهم تاريخ طويل في المجال الإعلامي، وبحكم عملهم كمتابعين جيدين للأعمال الفنية، حيث إن اختيار المتخصصين يكون له مردود وسمع آخر لدى العاملين في الوسط الفني، وكذلك الجمهور لأن بالأساس مهنتهم هي تقييم واختيار الأفضل.

شيكو وميرنا جميل (خاص لـ بوابة الوسط)
شيكو مع جائزة «الإعلام والصحافة العربية» (خاص لـ بوابة الوسط)
هشام ماجد مع جائزة «الإعلام والصحافة العربية» (خاص لـ بوابة الوسط)
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