احتفال «فيكتوار دو لا موزيك» بلا جمهور

المغنية أيا ناكامورا خلال مهرجان فرانكوفولي دو لا روشي الفرنسي للموسيقى بنسخته الخامسة والثلاثين في 12 يوليو 2019 (أ ف ب)

أعلنت إدارة «فيكتوار دو لا موزيك» المخصصة للموسيقى الفرنسية، إقامة حفل توزيع الجوائز في 12 فبراير، من دون جمهور.

وقال المدير العام للجوائز، جان إيف دو ليناريس، إن طلبا لإقامة الاحتفال السادس والثلاثين بحضور 1300 شخص رُفِض أخيرا. وأضاف: «لذلك سنركز أمسيتنا على البث المباشر»، وفق «فرانس برس».

وستُمنح جين بيركن جائزة «فيكتوار» فخرية عن مجمل مسيرتها المهنية. وفي المناسبة، يؤدي إيتيان داهو وفانيسا بارادي وإدي دو بريتو أو حتى توماس دوترون أغنيات من سجلّ أعمالها.

وتصدّر بنجامان بيوليه قائمة الترشيحات، إذ حصل على ثلاثة منها عن أسطوانته «غران بري».

وضمت لائحة الترشيحات لفئة أفضل فنان كلا من بيوليه وغاييل فاي وفيانيه.

أما فئة أفضل فنانة، فرشحت لها كلّ من آيا ناكامورا وبوم وسوزان.

وفي ما يتعلق بالفنانين الجدد، اختير كل من آتيك وإيرفيه ونويه بريزو لدى الذكور، وكلو ولوس أند ذا ياكوزا وإيزولت لدى الإناث.