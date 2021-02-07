ترشيح جبل بوليه للائحة اليونسكو للتراث

صورة لجبل بوليه التقطت في 31 أغسطس 2012 من مدينة سان بيار (أ ف ب)

طلبت فرنسا إدراج البراكين والغابات، التي يضمها جبل بوليه وسلسلة قمم بيتون دو نور في المارتينيك، إحدى جزر الأنتيل الفرنسية، ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

و«قدمت فرنسا ملف الترشيح رسميا إلى اليونسكو»، على ما جاء في بيان مشترك لوزيرة الانتقال البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي ووزير أراضي ما وراء البحار سيباستيان لوكورنو والوزيرة المسؤولة عن التنوع البيولوجي بيرانجير أبا، وفق «فرانس برس»، السبت.

ومن المتوقع أن تتخذ لجنة التراث العالمي خلال دورتها الخامسة والأربعين في يوليو 2022 قرارا في شأن هذا الترشيح الذي تطالب به السلطات المحلية في المارتينيك منذ سنوات.

وتبلغ مساحة الموقع الطبيعي للبراكين والغابات في جبل بوليه وقمم شمال المارتينيك 15 ألف هكتار. تضم هذه المناطق البركانية نماذج من الغابات الرطبة القديمة والقسم الأكبر من أنواع النباتات المستوطنة في جزر الأنتيل الصغرى.

وأشار البيان إلى أن بركان جبل بوليه الذي اشتهر بثوران، 8 مايو العام 1902، يشكّل «مرجعا عالميا لدراسة علوم الأرض». وتسبب هذا الانفجار البركاني بمقتل نحو 30 ألف شخص ودمر مدينة سان بيار بالكامل.