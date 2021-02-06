منزل سفاح «صمت الحملان» يستقبل النزلاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 04:48 مساء
أنتوني هوبكينز في 18 سبتمبر 2019 في هوليوود (أ ف ب)

سيفتح منزل السفاح «بافالو بيل» في فيلم «سايلانس أوف ذا لامبس» (صمت الحملان)، أمام الراغبين في النزول لليلة في إحدى غرفه، وزيارة الموقع حيث صورت عدة مشاهد من الفيلم.

ويقع البيت الذي شيد عام 1910 في بيريوبوليس بضواحي بيتسبورغ في ولاية بنسيلفانيا الأميركية، وأُبقي على ترتيبه الداخلي كما يظهر في فيلم جوناثان ديم الذي حاز خمس جوائز أوسكار، مع اختلاف طفيف في ورق الجدران، وفق «فرانس برس».

وبيع البيت، البالغة مساحته 216 مترًا مربعًا، قبل خمس سنوات بسعر 195 ألف دولار، قبل أن يشتريه مصمم الديكورات في السينما كريس روان أخيرًا لقاء 290 ألف دولار بهدف تحويله إلى موقع سياحي، مع إمكانية استئجار غرفة فيه لاحقًا هذه السنة، على ما أوضحت الناطقة باسمه.

وسيكون بإمكان النزلاء زيارة المنزل وتفقد القبو، حيث كان جايم غامب يحبس النساء اللواتي يخطفهن، وحيث صورت عدة مشاهد من الفيلم الذي عرض في الصالات العام 1991.

ويعتزم كريس روان إقامة المشغل المشؤوم الذي كان يستخدمه بافالو بيل وإعادة بناء نسخة عن البئر التي كان يترك فيها ضحاياه.

ولا يحتوي المنزل بالأساس على البئر، ومشاهد الفيلم التي تظهر فيها صورت في استديو.

ونشرت الوسيطة العقارية آيلين آلان من شركة «بيركشير هاثاواي» على موقع «يوتيوب» زيارة مصورة للمنزل، وهي أكدت بيعه لكريس روان.

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