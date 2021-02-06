أغنية «رغم الظروف» تحية من أيمن الهوني للأطقم الطبية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 06 فبراير 2021, 12:29 مساء
الفنان أيمن الهوني.(الإنترنت)

أطلق الفنان الليبي أيمن الهوني أغنيته الجديدة، «رغم الظروف» عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، وقناته بموقع الفيديو الأشهر «يوتيوب».  

وقال الفنان أيمن الهوني لـ«بوابة الوسط»، السبت، «الأغنية هي رسالة شكر موجهة لكل الأطباء والتمريض والأطقم الطبية في ليبيا والعالم على جهودهم بصفة عامة وليس فقط على ما يبذلونه خلال أزمة جائحة كورونا».

وأضاف: «لقد ضحى الأطباء بأرواحهم ومنهم مَن أصيب وعاد بعد شفائه للعمل في المستشفيات من جديد، وبهذا العمل البسيط نعبر عن محبتنا لهم».

ولفت الفنان أيمن الهوني إلى أن «الأغنية باللغتين العربية والإنجليزية من كلمات جلال عقوب، تصوير علي الحوته، ومن إنتاج  شركة ماي استديو».

يذكر أن الفنان أيمن الهوني، قدم عديد الأعمال الغنائية العربية والليبية ومن أشهر أغانيه أغنية «كلام العين» مع الفنانة الأردنية ديانا كرازون و«بين اليوم وأمس»، و«عاشق»، و«حورية»، و«لما تمري»، و «من فينا»، و«حورية»، و«كله بأمر الله»، كما قام بطرح عدد من الأغاني أثناء فترة «كورونا» من أهمها أغنية «الشاطر حسن» و«عذرك ليش».

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