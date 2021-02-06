نسخة عربية من مهرجان مصراتة للشعر الفصيح.. قريبًا

استقبل حسن ونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة بمكتبه بديوان الهيئة العامة الثقافة، الخميس، مجلس إدارة مؤسسة سيكلما للثقافة والفنون، برئاسة يوسف عفط، في اجتماع ضم عددا من المسؤولين بالهيئة.
وحسب صفحة الهيئة على «فيسبوك»، ناقش المجتمعون الوضع الثقافي الراهن في ليبيا ومجالات التعاون الثقافي بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني.
ووقعت الهيئة اتفاقًا مع مؤسسة سيكلما يقضي بتنفيذ حزمة من الأعمال الثقافية، وفق استراتيجية الهيئة في تفعيل العمل الثقافي وتعزيز رؤيتها في مجالات التدريب في جميع المدن الليبية.
وتطرق الاجتماع إلى «مهرجان مصراتة للشعر الفصيح» الذي يعد أبرز بنود الاتفاق، إذ تقرر إقامة الدورة الثانية من المهرجان بتنظيم المؤسسة ورعاية الهيئة، ليكون وجهة لأبرز الشعراء من مختلف الدول العربية وليس فقط ليبيا.
وفي ختام الاجتماع، أهدى رئيس الهيئة العامة للثقافة مجموعة من الأعمال الفنية لأعضاء المؤسسة.
ويأتي الاجتماع على خلفية زيارة رئيس الهيئة مقر مؤسسة سيكلما للثقافة والفنون في مدينة مصراتة، وترحيبه بأوجه التعاون كافة.