نسخة عربية من مهرجان مصراتة للشعر الفصيح.. قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 11:45 صباحا
الهيئة العامة للثقافة وسيكلما يجتمعان (فيسبوك)

استقبل حسن ونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة بمكتبه بديوان الهيئة العامة الثقافة، الخميس، مجلس إدارة مؤسسة سيكلما للثقافة والفنون، برئاسة يوسف عفط، في اجتماع ضم عددا من المسؤولين بالهيئة.

وحسب صفحة الهيئة على «فيسبوك»، ناقش المجتمعون الوضع الثقافي الراهن في ليبيا ومجالات التعاون الثقافي بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني.

ووقعت الهيئة اتفاقًا مع مؤسسة سيكلما يقضي بتنفيذ حزمة من الأعمال الثقافية، وفق استراتيجية الهيئة في تفعيل العمل الثقافي وتعزيز رؤيتها في مجالات التدريب في جميع المدن الليبية.

وتطرق الاجتماع إلى «مهرجان مصراتة للشعر الفصيح» الذي يعد أبرز بنود الاتفاق، إذ تقرر إقامة الدورة الثانية من المهرجان بتنظيم المؤسسة ورعاية الهيئة، ليكون وجهة لأبرز الشعراء من مختلف الدول العربية وليس فقط ليبيا.

وفي ختام الاجتماع، أهدى رئيس الهيئة العامة للثقافة مجموعة من الأعمال الفنية لأعضاء المؤسسة.

ويأتي الاجتماع على خلفية زيارة رئيس الهيئة مقر مؤسسة سيكلما للثقافة والفنون في مدينة مصراتة، وترحيبه بأوجه التعاون كافة.

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