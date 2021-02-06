بدء تصوير مسلسل تلفزيوني عن العائلة المالكة السويدية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 10:53 صباحا
امرأة تشاهد الخطاب المتلفز لملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، 5 أبريل 2020 (أ ف ب)

بعدما حقق مسلسل «ذي كراون»، عن العائلة المالكة البريطانية، نجاحًا كبيرًا على «نتفليكس»، انطلق العمل على إنتاج مسلسل تلفزيوني عن العائلة المالكة في السويد.

ويتناول المسلسل حياة الملك كارل غوستاف السادس عشر (74 عامًا) وعائلته، وأُطلِقَ عليه موقتًا عنوان «موناركي»، وفق «فرانس برس».

وأبدت المنتجة آنا فالمارك أفلين حماستها للمشروع، وقالت إنه لا يزال «في مرحلة البداية فحسب»، مؤكدة أن السيناريو، الذي كتبته آسا لانتس، لم يكتمل بعد، وأن التوزيع لم يبدأ.

وتعمل آنا فالمارك أفلين لحساب شركة الإنتاج «فيلم لانس» المسؤولة عن تصوير المسلسل نيابة عن قناة «تي في 4» ومنصة البث التدفقي «سي مور».

المقارنات 
توقعت أن تكون المقارنات مع «ذي كراون» حتمية، لكنها شددت على أن المخرجين السويديين لن يسعوا إلى منافستها. وإذ وصفت مسلسل «ذي كراون» بأنه «رائع»، أوضحت أن العائلة المالكة في السويد «مختلفة».

وأوضحت أن الطريقة التي سيُعالَج بها الموضوع لم تُحَدَد بدقة بعد، لكن التركيز سيكون على البعد الشخصي، مع مقاربة من وجهة نظر إنسانية.

وأضافت: «نادرًا ما نفكر في الأمر، لكن نشأة الملك من دون أب أمر مثير جدًّا للاهتمام»، في إشارة إلى وفاة والد الملك في حادث تحطم طائرة العام 1947 عندما كان عمره تسعة أشهر.

طالع: اتهام مسلسل «ذي كراون» بالانحياز

وكان كارل غوستاف السادس عشر، في السادسة والعشرين عند جلوسه على العرش بعد وفاة جده غوستاف أدولف السادس العام 1973.

وتزوج من الملكة سيلفيا العام 1976. وأنجب الزوجان الملكيان ثلاثة أطفال، أكبرهم ولية العهد الأميرة فيكتوريا، وهي الأولى في ترتيب الخلافة.

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