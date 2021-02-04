«ديفهاوس» حاضنة إيطالية لصناعة النجوم على «تيك توك»

مؤثرون شباب في «ديفهاوس» بميلانو، 21 يناير 2021 (أ ف ب)

يحلم ثمانية شباب تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عامًا بأن يصبحوا نجومًا سينمائيين أو تلفزيونيين، وفي الانتظار لديهم من الآن 16 مليون متابع على تطبيق «تيك توك»، بفضل «ديفهاوس»، وهي حاضنة إيطالية للساعين إلى النجومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يقع مقرّ الحاضنة في الدور العلوي لمنزل فخم في شرق ميلانو تبلغ مساحتها 500 متر مربع، طُليَت جدرانها بألوان فلورية اللون، ولها واجهة زجاجية وشرفة عملاقة وفيها حوض جاكوزي، وصُممت كل زاوية فيها لتكون بمثابة خلفية لمقاطع فيديو من بضع ثوانٍ، يصورها سكان المكان، وفق «فرانس برس».

استوحيَ تصميم هذه الشقة المؤلفة من طبقتين التي تزينها أنماط هندسية، من مدرسة ممفيس، وهي حركة أسسها في ميلانو العام 1981 المهندس المعماري والمصمم إيتوري سوتساس. وفي هذا المناخ، تتماهى الحياة الواقعية بالعالم الافتراضي، وتغدو الحدود بينهما غير واضحة في هذا المكان الذي يُحاط عنوانه بسرية تامة.

ويروي سيموني برليني، وهو شاب أسمر بهيّ الطلعة وطويل القامة في العشرين من عمره «يتعرف عليّ المارة عندما أمشي في شوارع ميلانو».

ويرى برليني أنه يستطيع أن يكسب عيشه مما يفعل بفضل العلامات التجارية التي ترعى نجوم وسائل التواصل الاجتماعي الشباب. ويعتبر هذا الطالب السابق في اختصاص إدارة الأعمال أن «ديفهاوس» تشكّل «نقطة انطلاق» لمهنة مستقبلية يأمل في أن تكون في مجال التمثيل.

منذ انتقاله إلى مقر الحاضنة الذي افتُتِح في 15 أكتوبر 2020، تضاعف عدد متابعي سيموني عبر «تيك توك» ليصل إلى نحو مليونين و700 ألف.

والأمر نفسه ينطبق على إليسيا لانتزا (20 عامًا) التي ارتفع عدد متابعيها إلى مليون و400 ألف، لكنها تدرك أن النجاح في العالم الافتراضي سريع الزوال، إذ تقول: «ذات يوم نلمس النجوم، وفي اليوم التالي، نسقط إلى أدنى مستوى».

الجيل زي

ينتج أعضاء «ديفهاوس» عشرات مقاطع الفيديو يوميا. هواتفهم الذكية موصولة بنظام «لِد» يوفر إضاءة مثالية، وينشغلون في يومياتهم بالقفز أو التظاهر بالغناء أو الرقص على أنغام موسيقى الديسكو أو بتصوير فقرة في المطبخ.

ويقول لوكا كاسادي (44 عاما)، وهو مؤسس قناة «وب ستارز» للإنتاج التي أطلقت عددا من المواهب وحوّلتهم نجومًا على الإنترنت في إيطاليا: «في البداية، لم أكن مقتنعا على الإطلاق، إذ لم أكن أرى أن تحريك الشفتين على نغمات الموسيقى من دون حتى الغناء يتطلب أي موهبة».

لكنّه يقرّ بأنه ما لبث أن أدرك «الإمكانات الإبداعية» لـ«تيك توك» فأسس «ديفهاوس» على غرار «هايب هاوس» في لوس أنجليس، وتكمن مهمتها في توفير «التدريب والتصميم» لأبناء «الجيل زي» الذين تتروح أعمارهم بين 15 و24 عامًا.

ويلاحظ كاسادي أن «شباب جيل تيك توك لا يعرفون شيئا عن السياسة، ولا يسعون إلى الاطلاع. قدرتهم على التركيز ضعيفة ومن هنا جاءت فكرة تدريبهم».

ويشمل برنامج التدريب دورات في السياسة والشؤون الجارية، والتلاوة والإلقاء، والموسيقى والثقافة أو حتى السلوكيات الاجتماعية السليمة.