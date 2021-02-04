بلقيس تطرح أغنية «حالة جديدة» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 10:36 صباحا
بوستر أغنية بلقيس «حالة جديدة» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة بلقيس أحدث أغانيها «حالة جديدة» بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».

الأغنية من كلمات سعد المسلم، أما كلمات الراب فلكوين جي وهادي، ألحان عبدالعزيز الويس، توزيع علي المتروح والإخراج للمخرج والرابر المصري حسام الحسيني.

وتتولى شركة «شبكة» الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية.

«حالة جديدة» هي الأغنية الرئيسية من ألبوم بلقيس المقبل، الذي يحمل نفس الاسم، ومن المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة على المنصات الرقمية.

يشار إلى أن آخر أعمال بلقيس دويتو مع المطرب عيضة المنهالي، حمل اسم «بحر ركبة»، من كلمات وألحان عيضة المنهالي، توزيع المايسترو مهند خضر.

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