روتانا سليم تطرح «سكت الكلام» عن حصاد 2020 (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 03:00 مساء
المطربة الشابة روتانا سليم (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة الشابة روتانا سليم أحدث أغانيها بعنوان «سكت الكلام»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

«سكت الكلام» من كلمات نادر لبيب وألحان دينا صلاح وتوزيع موسيقي لماهر الملاح، ومن إخراج محب وديع.

وتدور فكرة الفيديو كليب حول حصاد ما جرى من أحداث في العام 2020 مثل انتشار فيروس «كورونا» وتفجيرات لبنان وغيرها.

ومن المقرر أن تقوم روتانا خلال الفترة المقبلة بطرح أغنية أخرى بعنوان «الرجالة» مع المؤلف والملحن عزيز الشافعي، والتي انتهت أخيرًا من تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

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