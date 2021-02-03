مهرجان «أفلام المرأة»: جامعة «أسوان» شريك أساسي في الدورة الخامسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 02:03 مساء
رئيس جامعة «أسوان» خلال استقباله لإدارة مهرجان «أفلام المرأة» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» أن جامعة «أسوان» شريك أساسي في تنظيم الدورة الخامسة للمهرجان، بما تقدمه الجامعة من دعم ومساندة للمهرجان، خاصة فيما يتعلق بورش التدريب الفنية التي تستهدف الشباب من أبناء محافظة أسوان (جنوب القاهرة).

وأكدت إدارة المهرجان أن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة «أسوان»، لا يدخر جهدًا في دعم أي مشروعات تنموية تتعلق بالشباب، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، لذلك لم يقتصر دور الجامعة على الجانب التعليمي فقط، بل امتد إلى رعاية الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وقال رئيس المهرجان، السيناريست محمد عبدالخالق، إن التعاون بين المهرجان وجامعة أسوان، بدأ منذ الدورة الأولى العام 2017، لكنه شهد تطورًا كبيرًا في عهد الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة الحالي.

وأوضح عبدالخالق، أن جزءًا من فعاليات الدورة الخامسة التي ستعقد في بداية فصل الصيف ستكون داخل أسوار الجامعة، بعد أن أضاف رئيس الجامعة مقومات تجعل من الجامعة موقعًا ثقافيًّا وفنيًّا بامتياز، خاصة دار العرض المجهزة على أعلى مستوى وكذلك المسرح المكشوف.

وقال مدير المهرجان، حسن أبوالعلا، إن الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، لم يتأخر منذ توليه المسؤولية عن تلبية احتياجات الشباب المشاركين في الورش الفنية، خاصة أن أغلبهم من طلاب الجامعة، مشددًا على أن المهرجان يفخر بوجود شراكة مع جامعة «أسوان» التي تعتبر واحدة من أهم الجامعات المصرية.

وأشار أبوالعلا، إلى أن المهرجان يتطلع كل عام لتطوير أشكال التعاون مع جامعة «أسوان»، خاصة أنها تضم مواهب فنية واعدة، موضحًا أن إدارات الجامعة المختلفة تحرص على تذليل أي عقبات تواجه المهرجان، وفي مقدمتها إداراتا العلاقات العامة والإعلام.

يشار إلى أن مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة»، يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية محافظة أسوان والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة «أكت»، ويكرم في دورته الخامسة النجمة إلهام شاهين والنجمة دنيا سمير غانم.

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