ماريلين مانسون ينفي اتهامات طاولته بالاعتداء جنسيا

ماريلين مانسون في حفلة بهيوستن، نوفمبر 2019 (أ ف ب)

نفى المغني الأميركي ماريلين مانسون الاتهامات الموجهة إليه، الإثنين، بالاعتداء الجنسي على نساء عدة بينهن الممثلة الأميركية إيفن رايتشل وود، قائلا إن العلاقات كلها حصلت بالتراضي.

وكتب المغني عبر حسابه على «إنستغرام»، «علاقاتي الحميمة لطالما كانت تحصل بالتراضي»، مضيفًا «لا يهمّ كيف يختار آخرون تشويه الماضي ولأي سبب، هذه هي الحقيقة»، وفق «فرانس برس».

وتابع مانسون «فني وحياتي لطالما شكلا موضع جدل. لكن هذه الادعاءات المتعلقة بي ليست سوى تشويه مقيت للحقيقة».

ونشرت خمس نساء على الأقل بصورة شبه متزامنة على حساباتهن على «إنستغرام»، اتهامات في حق المغني واسمه الأصلي براين وورنر.

وأكدت إيفن رايتشل وود (33 عامًا) أن المغني «تلاعب بها نفسيا» عندما كانت دون سن العشرين، قائلة إنها تعرضت بعدها إلى «انتهاكات مريعة طوال سنوات».

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