ماريلين مانسون ينفي اتهامات طاولته بالاعتداء جنسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 05:00 مساء
ماريلين مانسون في حفلة بهيوستن، نوفمبر 2019 (أ ف ب)

نفى المغني الأميركي ماريلين مانسون الاتهامات الموجهة إليه، الإثنين، بالاعتداء الجنسي على نساء عدة بينهن الممثلة الأميركية إيفن رايتشل وود، قائلا إن العلاقات كلها حصلت بالتراضي.

وكتب المغني عبر حسابه على «إنستغرام»، «علاقاتي الحميمة لطالما كانت تحصل بالتراضي»، مضيفًا «لا يهمّ كيف يختار آخرون تشويه الماضي ولأي سبب، هذه هي الحقيقة»، وفق «فرانس برس».

وتابع مانسون «فني وحياتي لطالما شكلا موضع جدل. لكن هذه الادعاءات المتعلقة بي ليست سوى تشويه مقيت للحقيقة».

ونشرت خمس نساء على الأقل بصورة شبه متزامنة على حساباتهن على «إنستغرام»، اتهامات في حق المغني واسمه الأصلي براين وورنر.

وأكدت إيفن رايتشل وود (33 عامًا) أن المغني «تلاعب بها نفسيا» عندما كانت دون سن العشرين، قائلة إنها تعرضت بعدها إلى «انتهاكات مريعة طوال سنوات».

اقرأ أيضا: ماريلين مانسون يواجه اتهامات عديدة بالاعتداء الجنسي

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونيخ يتصدر مشهد مونديال الأندية قبل البدء
رياضة عالمية
السوق الرسمية: انخفاض اليورو والاسترليني أمام الدينار وارتفاع الدولار
ليبيا
إنتر ميلان يستقبل يوفنتوس المترنح في كأس إيطاليا وسط تحدٍ خاص بين بيرلو وكونتي
رياضة عالمية
سوق الجمعة تسجل 595 إصابة بـ«كورونا» خلال يناير
ليبيا
إيران تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ ناقل لقمر صناعي
دولى
بارتوميو: لم أسرب عقد ميسي
رياضة عالمية
نص كلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس
دولى
المركز الوطني: أكثر من 1800 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار ...
ليبيا
برشلونة يثأر ويتقدم على ريال مدريد في «الليغا»
رياضة عالمية
انقلاب بورما.. الجيش يتعهد بإجراء انتخابات والزعيمة تدعو الشعب لعدم القبول
دولى
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكارات تكنولوجية للوقاية من «كورونا»