المغني الأميركي توني بينيت مصاب بألزهايمر

المغني الأميركي توني بينيت خلال حفلة أحياها في إيفيريت بولاية ماساتشوستس، أغسطس 2019 (أ ف ب)

كشف مقربون من المغني الأميركي توني بينيت في مقال نشره موقع «إيه إيه آر بي» أنه مصاب بمرض ألزهايمر، لكنه تمكن مع ذلك من تسجيل أسطوانة مع ليدي غاغا من المقرر أن تصدر قريبًا.

ويعود اكتشاف إصابة بينيت (94 عامًا) بألزهايمر إلى العام 2016، لكن أعراض المرض الأكثر حدّة لم تكن تظهر لديه في تلك المرحلة، وفق «فرانس برس».

وأفادت أوساطه بأن ذاكرته القصيرة الأمد تخونه أحيانًا إذ يجد صعوبة في فهم مكان وجوده، لكنه لا يزال يتعرف على المقربين منه ويستطيع إجراء محادثة، ولو أنه لم يعد قادرًا على إعطاء مقابلات إعلامية.

وعلى الرغم من تشخيص مرضه قبل أربع سنوات، كان لا يزال يحيي حفلات العام المنصرم حتى أجبرته جائحة «كوفيد-19» على التوقف في مطلع مارس. وقال أحد أطبائه إن من شأن ذلك أن يساهم في تدهور حالته الصحية.

وسجّل توني بينيت بين العامين 2018 و2020 أسطوانة ثانية مع المغنية الأميركية ليدي غاغا، بعد نجاح سلسلة أغنيات «تشيك تو تشيك» المستعادة التي أداها معها كثنائي العام 2014.

واشتهر بينيت في مطلع خمسينات القرن العشرين بعدد من الأغنيات بينها «بيكوز أوف يو»، وأعاد إحياء مسيرته الفنية منذ منتصف التسعينات.

وساهمت الثنائيات التي أداها مع عدد من مغني البوب البارزين، فضلًا عن حضوره المسرحي المميز، في تعريف الأجيال الجديدة به.