ماريلين مانسون يواجه اتهامات عديدة بالاعتداء الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 02:30 مساء
ماريلين مانسون في حفلة بهيوستن، نوفمبر 2019 (أ ف ب)

اتُهم المغني الأميركي ماريلين مانسون، الإثنين، بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في حق نساء عدة، خصوصا الممثلة الأميركية إيفن رايتشل وود التي قالت إنها واجهت «انتهاكات مريعة طيلة سنوات».

ونشرت خمس نساء على الأقل بصورة شبه متزامنة على حساباتهن على «إنستغرام»، اتهامات في حق المغني واسمه الأصلي براين هيو وورنر، وفق «فرانس برس».

وتؤكد إيفن رايتشل وود (33 عاما) أن المغني «تلاعب بها نفسيا» عندما كانت دون سن العشرين، قائلة إنها تعرضت بعدها إلى «انتهاكات مريعة طيلة سنوات».

وكانت الممثلة التي عُرفت خصوصا بدورها في مسلسل «وستوورلد»، تتشارك رسميا حياة ماريلين مانسون على مدى سنوات، قبل خطوبة جمعتهما في 2010 ولم تعمّر سوى بضعة أشهر.

وفي 2018، أدلت الممثلة بشهادة أمام لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأميركي، تحدثت فيها عن معاناتها الطويلة كضحية انتهاكات نفسية وجسدية.

وفي رسالة نشرتها، الإثنين، كشفت الممثلة أن المعتدي عليها الذي لم تكشف هويته قبلًا، هو براين هيو وورنر.

وكانت أكدت أمام الكونغرس أنها تعرضت للاغتصاب مرات عدة.

كذلك اتهمت أربع نساء أخريات يقلن إنهن كنّ على علاقة غرامية مع المغني، الإثنين، ماريلين مانسون بالتلاعب بهن والتحرش الجنسي وإساءة معاملتهن وتهديدهن.

وتحدثت إحدى هاتيك النسوة، والتي بدأت علاقتها بالمغني في 2015، أيضا عن تعرضها للاغتصاب مرات عدة.

وبنى ماريلين مانسون (52 عاما)، صورته على شخصيته الغامضة ومظهره الغريب بوجه متبرج وعدستي نظر بلونين مختلفين.

وتحدثت النساء اللواتي أدلين بشهاداتهن، الإثنين، وكثيرات منهنّ كنّ معجبات بالفنان، عن أساليب ملتوية اعتمدها ماريلين مانسون للإغواء والإيقاع بهن، إذ قلن إنه كان يهددهن بالقتل أو يرغمهن على تعاطي المخدرات.

وتؤكد ضحايا مفترضات كثيرات أنهن يعانين اضطرابات ما بعد الصدمة.

ولم يرد الناطق باسم المغني ومحاميه على أسئلة وكالة «فرانس برس».

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