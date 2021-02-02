سامح عبدالعزيز يدخل «حرب أهلية» عقب انتهائه من «تماسيح النيل»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 12:22 مساء
من كواليس تصوير «تماسيح النيل» (خاص لـ بوابة الوسط)

عاد المخرج المصري سامح عبدالعزيز من أسوان (جنوب القاهرة) عقب الانتهاء من تصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد «تماسيح النيل».

ومن المقرر أن يستأنف سامح تصوير باقي مشاهد الفيلم في القاهرة، ليكون جاهزا للعرض في الفترة المقبلة.

فيلم «تماسيح النيل» من بطولة حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، هنادي مهنى، كريم عفيفي، محمد ثروت، ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة، وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.

من ناحية أخرى، يبدأ المخرج المصري تصوير مشاهد مسلسله الجديد «حرب أهلية» عقب الانتهاء من تصوير الفيلم.

مسلسل «حرب أهلية» من بطولة يسرا ومن إنتاج «العدل غروب» ومقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف أحمد عادل ويعد المسلسل ثاني تعاون بينهما في الدراما بعد مسلسل «خيانة عهد» الذي تم عرضه رمضان الماضي.

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