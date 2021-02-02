عمرو دياب وويجز الأعلى استماعًا على «أنغامي» في يناير

عمرو دياب في لقطة من فيديو كليب «أماكن السهر» (خاص لـ بوابة الوسط)

سجل تطبيق «أنغامي» المنصة الموسيقيّة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر الأغاني التي استمع إليها المصريون خلال شهر يناير.

ومن الواضح أن شهر يناير سجّل صعودًا لأغاني المهرجانات مثل «أندال أندال» و«فكك لدبل زوكش» التي انضمّت إلى قائمة «توب أنغامي» حيث تتمثّل كل الدول العربية.

وحتى اليوم ما زالت أغنية حمزة نمرة «فاضي شوية» تتصدر هذه القائمة.

أمّا «تراكات» الـ«هيب هوب» العربية فتربع ويجز على رأس قائمتها، فكانت منافسة بينه وبين شاهين بـ«تراكه» الجديد «ما علينا» الّذي صدر في يناير وتصدّر القائمة في معظم أيّام الشهر.

ورغم اعتزاله ما زال بابلو في الصدارة خصوصًا بعد معلومات تفيد بأنه سوف يعود من جديد إلى الساحة الفنية.

على صعيد الأغاني المستقلة شهدنا عودة «شارموفرز» إلى الصدارة بعد فترة من الغياب، كما برز إسلام النجار عربيًا وليس فقط في مصر.

وهذه هي القائمة كاملة:

في فئة أغاني المهرجانات

1. «أندال أندال» أحمد موزة

2. «فكك» دبل زوكش

3. «إخواتي» الصواريخ

4. «لغبطيطا» حسن شاكوش وعمر كمال

5. «طيارات» عنبه والدبل زوكش

6. «انتي معلمة» حمو بيكا وعمر كمال

7. «بسكوتايه مقرمشه» حسن شاكوش وحماده مجدى

8. «هنا القاهرة- عنبه»

9. «مع السلامة للى عايز يمشي» أوشا الصغير وعمر حفظي

10. «سور الجدعان» حودة بندق

بالنسبه لأغاني البوب كان الترتيب كالتالي:

1. «فاضي شوية» حمزة نمرة

2. «حان الآن» أدهم النابلسي

3. «مش مرتاحين» رامي صبرى

4. «الجو جميل» عمرو دياب

5. «بالبنط العريض» حسين الجسمي

6. «أماكن السهر» عمرو دياب

7. «حياتي مش تمام» رامي صبرى

8. «يا حبيبي» محمد رمضان

9. «باب الجمال» محمد منير

10. «عدى الكلام» سعد المجرد

وكان ترتيب الأغاني المستقلة:

1. «فاضي شوية» حمزة نمرة

2. «حزينة» شارموفرز

3. «القصة واللى كان» حمزة نمرة

4. «ماكملتش» محمد سعيد

5. «قولي» أحمد كمال

6. «حفضل أحبك» إسلام النجار

7. «يا أبيض يا أسود» كايروكي

8. «عبالي» غالية

9. «أصابك عشق» عبدالرحمن محمد

10. «مفتقد الحبيبة» شارموفرز

أما أغاني الهيب هوب فكان الترتيب:

1. «الغسالة» ويجز

2. «شيراتون» مروان موسي

3. «ما علينا» شاهين

4. «ديناميت» مروان بابلو

5. «منحوس» ويجز

6. «على راحتي» ويجز

7. «سكو سكو» أبو الانوار

8. «نهاية العالم» مروان موسي

9. «كان نفسي» ويجز

10. «الزار» ويجز