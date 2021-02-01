ندى أكرم تبدأ تصوير مشاهدها في «عروستي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 05:01 مساء
الممثلة ومصممة الأزياء ندى أكرم (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت الفنانة الشابة ومصممة الأزياء ندى أكرم تصوير مشاهدها في فيلم «عروستي»، والذي يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير.

وتشارك ندى أيضًا في مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم، والتي قدمت في فيلم سينمائي العام 1960، من إنتاج شركة «سينرجي» ومقرر طرحه في رمضان المقبل.

«بين السما والأرض» بطولة هاني سلامة وأحمد بدير وسوسن بدر ومحمد ثروت ويسرا اللوزي ومحمود الليثي ونجلاء بدر وندى موسى ونورهان، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

يشار إلى أن ندى قدمت أول أدوارها الفنية في الفيلم القصير «توكتوك» الذي وقع عليه الاختيار للعرض في النسخة الـ29 من مهرجان «Pan African Film & Arts Festival» بلوس أنجليس، في الفترة من 28 فبراير إلى 14 مارس بعد اختيار عرضه العالمي الأول بمهرجان «كليرمون فيران» في دورته الـ43 المقامة في الفترة من 29 يناير إلى 6 فبراير 2021، وينافس ضمن مسابقة توقعات أفريقية.

وتدور أحداثه الفيلم حول «ولاء» التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطرق غير شرعية. فتعمل سائقة «توكتوك» وتدخل في العديد من الاشتباكات مع الرجال من عنف وتحرش لهيمنتهم على سوق «التكاتك».

الفيلم من تأليف شريف عبدالهادي ومحمد خضر، بطولة: إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، وليد ضياء، ماري جرجس، إخراج محمد خضر.

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