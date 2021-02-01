الكشف عن تفاصيل «350 جرام» قبل عرضه في رمضان

من كواليس المؤتمر الصحفي لمسلسل «350 جرام» (خاص لـ بوابة الوسط)

أقامت شركة «آي سي ميديا» مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في ظل إجراءات احترازية، وذلك للإعلان عن تفاصيل المسلسل الجديد «350 جرام».

في البداية، قال المنتج والمخرج إياد الخزوز: «أتوجه بالشكر إلى حكومة أبوظبي لتسهيلها عملية تصوير مسلسلنا، كما أتوجه بالشكر لطاقم العمل من مؤلف ومخرج وممثلين نجوم وشباب مشاركين في العمل، وأشكر النجوم الذين كانوا إلى جانب هؤلاء الشباب ودعموهم بخبرتهم ودرايتهم أثناء مراحل التصوير».

وفي كلمة مسجلة قال رئيس لجنة أبوظبي للأفلام هانز فرايكين: «مسلسل (350 جرام) دراما عربية تعكس روعة السرد القصصي مع شخصيات معقدة يجسدها عدد من ألمع الممثلين في المنطقة. وتؤكد شراكتنا مع «آي سي ميديا» مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة لتصوير الأعمال السينمائية والتلفزيونية».

رجلان يتصارعان ويتناقضان

وترى ديالا الأحمر رئيسة شركة «جولدن لاين للإنتاج الفني» الشريك في إنتاج «350 جرام» أن قصة العمل وما بها من حبكة وتشويق وفكر جديد لم يطرح دراميا حفزها كل هذا إلى الدخول في إنتاج العمل استكمالا لمشوار تعاوناتها الناجحة مع صديقها المنتج إياد الخزوز.

وأوضحت «في القصة تساؤلات تحمل فضولا يحبذه المشاهد.. مفاده، ماذا لو اجتمع برجل واحد.. قلب إنسان بكل ما يحمل من مشاعر وخيبات وأحلام مؤجلة! وعقل إنسان آخر بكل ما يحمل من ذكريات وأفكار..! هل يمكن أن يكون رجل واحد بداخله رجُلان معًا يتصارعان ويتناقضان؟! وهل يمكن للمرء أن يعطي قلبه بكل ما للكلمة من معنى ليمنح نبض حياته لشخص آخر».

بدورهم، عبر نجوم المسلسل عن شكرهم للشركتين المنتجتين مسترجعين نجاحاتهم معها في عدد من الأعمال السابقة، ومؤكدين حرفية إياد الخزوز في تقديم كل ما هو مميز، ومؤكدين أن «350 جرام» سيكون الأبرز في دراما رمضان 2021، ووصف المخرج محمد لطفي هذا العمل بأنه مباراة تحد عاشها في كواليس التصوير بين مجموعة من الممثلين المبدعين يقودهم عابد فهد وسلوم حداد، سيكون الرابح فيها هو الجمهور.. هذا ناهيك عن قصة العمل وما به من تشويق سيظل المشاهد حريصا على ترقبه حتى اللحظات الأخيرة.

الذاكرة ليس علاقة لها بالقلب

وتحدث النجم عابد فهد عن دوره في «350 جرام»، قائلا: «شخصية (نوح) التي أقدمها تتحدث عن شخصية إشكالية لها علاقة بالقانون والقضاء، فـ(نوح) هو محامي مشهور جدًا قادر على حل كل القضايا القانونية يلعب بالقانون كما هو يشتهي، كل الموكلين له هو بشكل أو آخر ملاذ لهم، ولكن لديه خطوط حمراء لا يتجاوزها مثل تجارة الأعضاء والسلاح.. باختصار، الحكاية جديدة والمفصل الرئيسي أن هذا الرجل يتعرض إلى أزمة صحية قلبية يضطر إلى دخول المستشفى لاستبدال قلبه.. والنظرية الطبية تقول إن الذاكرة ليس لها علاقة بالقلب وإنما هي في الدماغ، فلا ذاكرة في القلب وهو موضوع أول مرة يطرح على الدراما التلفزيونية، هنا الدراما تحتكم إلى الفضول مفاده من هو صاحب القلب الجديد في هذه الحكاية الذي يتم شراؤه بمبلغ باهظ جدا ويدخل قلب هذا الرجل.. وكيف يتحول هذا الرجل من شيطان إلى إنسان عادي بعد أن يستعير قلب أحد المتبرعين؟ والفضول أنه يبحث عن هذا الرجل.. يدخل عالمه، ومن باب الوفاء يكمل نوح كل ما كان يتمناه ذلك الرجل الذي اشترى منه قلبه.. وسنرى بعدها ماذا سيحدث؟».

من جانبها عبرت النجمة اللبنانية كارين رزق الله عن حبها لهذه التجربة، ولاسيما أنها الأولى لها في دراما «البان آراب»، مثنية على تعاملها مع المنتج إياد الخزوز الذي اختارها للدور وشخصية «ياسمين» في المسلسل وهي المرتبطة عاطفيا مع «نوح» (عابد فهد)، مضيفة: «أعجبني جدًا الذكاء في اختيار اسم العمل، والذي جاء بناء على القاعدة العلمية بأن وزن القلب يتراوح بين 290 إلى 350 جرام».

مسلسل «350 جرام» من تأليف ناديا الأحمر، ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم، عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي وستيفاني عطا الله ومصطفى سعدالدين وقاسم منصور.