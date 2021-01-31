مقتل المغنية والمنتجة الموسيقية صوفي في «حادث مروع»

صوفي خلال حفلة في إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، 19 أبريل 2019 (أ ف ب)

قُتِلَت المغنية والمنتجة الاسكتلندية في مجال موسيقى البوب والإلكترو صوفي (34 عامًا) في «حادث مروع»، بحسب ما أعلنت شركتها «ترانسغريسيف» في بيان السبت.

وكانت صوفي المولودة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية عملت مع فنانين كمادونا وتشارلي إكس سي إكس، ورُشحَت لجوائز «غرامي» العام 2019 في فئة أفضل ألبوم رقص / إلكترو عن أسطوانتها الأولى التي أشاد بها النقاد على نطاق واسع، وفق «فرانس برس».

وأفاد بيان صادر عن «ترانسغريسيف» بأن صوفي «قضت بشكل مأساوي هذا الصباح جرّاء حادث مروع».

وأوضح البيان الذي نشر على «تويتر» أن صوفي «صعدت لمشاهدة اكتمال القمر، وانزلقت بالخطأ وسقطت».

وصوفي زيون المعروفة باسم صوفي كانت موسيقية ومغنية ومنتجة ومنسقة أسطوانات، وأصدرت أغنيتها المنفردة الأولى «ناثينغ مور تو ساي» العام 2013.

وتعاونت الفنانة المتحولة جنسيًّا مع مادونا وشاركت في كتابة أغنيتها «بيتش آيم مادونا»، ومع تشارلي إكس سي إكس في تسجيل «فروم فروم» والأغنية المنفردة «آفتر ذي آفتر بارتي».