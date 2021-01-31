مقتل المغنية والمنتجة الموسيقية صوفي في «حادث مروع»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 03:17 مساء
صوفي خلال حفلة في إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، 19 أبريل 2019 (أ ف ب)

قُتِلَت المغنية والمنتجة الاسكتلندية في مجال موسيقى البوب والإلكترو صوفي (34 عامًا) في «حادث مروع»، بحسب ما أعلنت شركتها «ترانسغريسيف» في بيان السبت.

وكانت صوفي المولودة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية عملت مع فنانين كمادونا وتشارلي إكس سي إكس، ورُشحَت لجوائز «غرامي» العام 2019 في فئة أفضل ألبوم رقص / إلكترو عن أسطوانتها الأولى التي أشاد بها النقاد على نطاق واسع، وفق «فرانس برس».

وأفاد بيان صادر عن «ترانسغريسيف» بأن صوفي «قضت بشكل مأساوي هذا الصباح جرّاء حادث مروع».

وأوضح البيان الذي نشر على «تويتر» أن صوفي «صعدت لمشاهدة اكتمال القمر، وانزلقت بالخطأ وسقطت».

وصوفي زيون المعروفة باسم صوفي كانت موسيقية ومغنية ومنتجة ومنسقة أسطوانات، وأصدرت أغنيتها المنفردة الأولى «ناثينغ مور تو ساي» العام 2013.

وتعاونت الفنانة المتحولة جنسيًّا مع مادونا وشاركت في كتابة أغنيتها «بيتش آيم مادونا»، ومع تشارلي إكس سي إكس في تسجيل «فروم فروم» والأغنية المنفردة «آفتر ذي آفتر بارتي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام تاريخية تتحطم عبر القمة السلبية بين يونايتد وآرسنال
رياضة عالمية
«حرس المنشآت النفطية» يناقش مع «مالية الوفاق» حل أزمة مرتبات منتسبي الجهاز في ...
ليبيا
ميلان يوقف صفعاته وسط ترنح إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
إصابة نائب في الكونغرس الأميركي بـ«كورونا» رغم تلقيه جرعتين من لقاح «فايزر»
دولى
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
صندوق روسي: تونس تسجل لقاح «سبوتنيك في» لمدة عام
دولى
ألمانيا تقرر عدم منح أولوية تلقي لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن بعد التشكيك في ...
دولى
الجزائر تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا» بلقاح «سبوتنيك في» الروسي
عربى
بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)