كاليفورنيا تؤجل مهرجان كواتشيلا مجددا

متفرجون في مهرجان كواتشيلا في إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية في 14 أبريل 2019 (أ ف ب)

أجلت كاليفورنيا مهرجان كواتشيلا الموسيقي، الذي كان من المقرر تنظيمه في أبريل، إلى موعد غير محدد بسبب جائحة «كوفيد-19».

وعزا مسؤول هيئة الصحة العامة في مقاطعة ريفرسايد بالولاية الأميركية، كامرون كايزر، هذا القرار إلى «الانتشار المتجدد لكوفيد-19» في المقاطعة وحول العالم، وفق «فرانس برس».

وأوضح في بيان أن المهرجان يستقطب «مئات آلاف المتفرجين من بلدان عدة بعضها تطاوله جائحة كوفيد-19 العالمية بدرجة كبيرة».

ولم يعلن المنظمون، الجمعة، أي موعد جديد لنسخة 2021 من هذا المهرجان الذي يقام في العادة سنويًّا خلال عطلتي نهاية أسبوع في أبريل بمنطقة إنديو في صحراء كاليفورنيا.

وفي أبريل 2020، أرجئ المهرجان مرة أولى إلى أكتوبر بسبب الجائحة، لتقرر بعدها السلطات في الصيف الماضي تأجيله مجددًا إلى أبريل 2021.

وكان برنامج مهرجان العام الماضي يزخر بأسماء بارزة بينها «رايج أغاينست ذي ماشين» وترافيس سكوت وفرانك أوشن، غير أن الإرجاء المتكرر لهذا الحدث قد يغيّر هذه الأسماء في النسخة المقبلة.

وفوّتت منطقة وادي كواتشيلا أرباحًا تصل إلى 700 مليون دولار بسبب إلغاء المهرجان، وفق تقرير.