قصة «ويوورك» المثيرة على «آبل في +» قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 03:26 مساء
الممثل جاريد ليتو في لوس أنجليس في نوفمبر 2019 (أ ف ب)

بالتعاون مع جاريد ليتو بدور رئيس الشركة السابق آدم نيومان، تجهز خدمة «آبل تي في +» مسلسلا قصيرا عن شركة «ويوورك» العملاقة في مجال تشارك المكاتب التي شارفت على الإفلاس، بعدما أثارت حماسة كبيرة في «وول ستريت».

وذكرت «آبل تي في +» في بيان، الجمعة، أن مسلسل «ويكراشد: ذي رايز أند فال أوف ويوورك» سيعرض «صعود ويوورك الذي طُبع بالجشع وسقوطها الحتمي»، حسب «فرانس برس».

وأنشئت «ويوورك» في 2010 على أساس نموذج قائم على تشارك المكاتب ويجمع بين المرونة والأجواء التشاركية الودّية.

واستقطبت «ويوورك» بصورتها الدينامية الابتكارية، سريعا المستثمرين حتى إن قيمتها التقديرية النظرية بلغت 47 مليار دولار في يناير 2019.

فصول كارثية
كانت المجموعة تحضر لدخول بورصة نيويورك في خطوة رافقتها ضجة كبيرة. لكن في غضون بضعة أسابيع، شهدت مسيرة «ويوورك» فصولا كارثية، لدرجة أنها اضطرت إلى إلغاء إدراج أسهمها في البورصة نهاية سبتمبر 2019.

وكانت تسود مخاوف في «وول ستريت» إزاء نموذج «ويوورك» الاقتصادي وربحيتها، مع قلق خاص حيال حوكمتها.

واضطرت مؤسسة «سوفتبنك» اليابانية، أبرز المساهمين في «ويوورك»، إلى ضخ مليارات الدولارات ما دفع برئيس الشركة الأميركية آدم نيومن إلى الاستقالة.

ويشارك جاريد ليتو الحائز جائزة أوسكار، في العمل مع الممثلة آن هاثاواي الحائزة أيضا جائزة أوسكار. وهي ستؤدي دور ريبيكا زوجة آدم نيومان وشريكته في تأسيس «ويوورك» التي اضطرت بدورها إلى ترك المجموعة سنة 2019.

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