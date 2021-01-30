وفاة سيسيلي تايسون عن 96 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 02:04 مساء
سيسيلي تايسون في صورة التقطت لها في 6 يونيو 2019 في هوليوود (أ ف ب)

أعلن مدير أعمال سيسيلي تايسون، وفاة إحدى أبرز ممثلات الشاشة الأميركيات من أصل أفريقي على مدى جيلين ومن الوجوه الشهيرة على خشبات برودواي المسرحية، الخميس، عن 96 عاماً.

وامتدت مسيرة سيسيلي تايسون المهنية أكثر من 70 عاماً، وعرفها الجمهور خصوصاً عند ترشيحها لجائزة الأوسكار عن فيلم «ساوندر» العام 1973، حسب «فرانس برس».

كذلك تولّت أدواراً في أفلام عدة منها «غرين توماتو فريترز» و«ذي كولور أوف فيلينغز»، وأخيراً في المسلسل التلفزيوني «موردر» حيث أدت دور والدة البطلة الرئيسية.

مكافحة العنصرية
نشطت تايسون في مجال مكافحة العنصرية والسعي إلى العدالة الاجتماعية، وغالباً ما رفضت الأدوار التي تعتقد أنها تساهم في تكريس الكليشيهات العنصرية، مثل الخدم أو المومسات.

وقال مدير أعمالها لاري تومسون في بيان: «بقلوب حزينة تعلن عائلة الآنسة سيسيلي تايسون رحيلها بسلام بعد ظهر اليوم»، دون تحديد أسباب الوفاة.

ونالت الممثلة عدداً من جوائز «إيمي» التلفزيونية إضافة إلى إحدى جوائز «توني» المخصصة للأعمال المسرحية.

ومُنِحَت النجمة العام 2018 جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرتها المهنية والرمز الذي تمثله للفنانين السود.

وقال الممثل والمخرج تايلر بيري يومها: «إنها ملكة بالنسبة لنا جميعاً نحن الأميركيين الأفارقة».

وأضاف: «كان عليها أن تعمل بجد أكثر بعشر مرات، وأن تحصل على أجر أقل بمئة مرة» لأنها كانت امرأة سوداء.

أما الملحن كوينسي جونز الذي نعاها بعد وفاتها، فرأى أنها «مهدت الطريق» لأجيال عدة من الممثلات كأنجيلا باسيت وووبي غولدبرغ وهالي بيري وفيولا ديفيس ولوبيتا نيونغو التي حازت جائزة أوسكار عن دورها في «12 ييرز إي سليف».

وولدت سيسيلي تايسون في حي هارلم في نيويورك، لأبوين مهاجرين من منطقة البحر الكاريبي. وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء قبل الانتقال إلى التمثيل.

وكانت الممثلة التي احتفلت بعيد ميلادها السادس والتسعين الشهر الفائت نشرت مذكراتها هذا الأسبوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدنمارك والسويد في نهائي مونديال اليد بمصر.. الأحد
رياضة عالمية
النيابة التونسية: لا مادة خطرة في الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية
عربى
فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية
دولى
جريدة «الوسط»: جو سياسي مشحون يفصل بين انتهاء ولاية ستيفاني وبداية مهمة كوفيتش
ليبيا
غوتيريس للمرتزقة: اتركوا الليبيين وشأنهم
ليبيا
«أمن بنغازي» تدعو الأهالي إلى البقاء بمنازلهم بسبب موجة الطقس السيئ
ليبيا
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
«ذا تايمز»: أميركا تحصل على منظومة «بانتسير» روسية استولت عليها حكومة الوفاق
ليبيا
تلف مرشح الهواء يسبب هذه المشاكل
سيارات
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامة تحذيرية لـ«القاتل الصامت» صباحا