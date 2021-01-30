ليبيا تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية

اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية (موقع هيئة الثقافة - ليبيا)

شارك مدير مكتب الخبراء بالهيئة العامة للثقافة، الدكتور فاروق اقلاش، في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية، الذي عقدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الخميس.

وحسب الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت، عقد الاجتماع عن بُعد بمشاركة الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، وممثلي اللجنة الدائمة للثقافة العربية من مختلف الدول العربية، لمناقشة قضايا تخص الثقافية العربية المشتركة والخطط الطارئة المطلوبة للتخفيف من انعكاسات تفشي جائحة «كورونا».

وناقش المجتمعون مدى التقدم الحاصل في مراحل إنجاز مشروع «مراجعة الخطة الشاملة وتحديثها»، إضافة إلى الدورة السابعة لليوم العربي للشعر، كما تطرق الاجتماع إلى النسخة المحدثة لإستراتيجية تنمية المسرح العربي المعتمدة في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

وأيضا، تناول الاجتماع إستراتيجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي في الدول العربية، إلى جانب مناقشة الموضوع الرئيس للدورة (22) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، وكذلك القضايا المتعلقة بتقديم المنصة العربية للثقافة والتراث، إضافة إلى مناقشة مقترح جامعة الدول العربية بشأن إنشاء مركز ثقافي عربي بمدينة نيودلهي في الهند.