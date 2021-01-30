ليبيا تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 12:59 مساء
اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية (موقع هيئة الثقافة - ليبيا)

شارك مدير مكتب الخبراء بالهيئة العامة للثقافة، الدكتور فاروق اقلاش، في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية، الذي عقدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الخميس.

وحسب الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت، عقد الاجتماع عن بُعد بمشاركة الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، وممثلي اللجنة الدائمة للثقافة العربية من مختلف الدول العربية، لمناقشة قضايا تخص الثقافية العربية المشتركة والخطط الطارئة المطلوبة للتخفيف من انعكاسات تفشي جائحة «كورونا».

وناقش المجتمعون مدى التقدم الحاصل في مراحل إنجاز مشروع «مراجعة الخطة الشاملة وتحديثها»، إضافة إلى الدورة السابعة لليوم العربي للشعر، كما تطرق الاجتماع إلى النسخة المحدثة لإستراتيجية تنمية المسرح العربي المعتمدة في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

وأيضا، تناول الاجتماع إستراتيجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي في الدول العربية، إلى جانب مناقشة الموضوع الرئيس للدورة (22) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، وكذلك القضايا المتعلقة بتقديم المنصة العربية للثقافة والتراث، إضافة إلى مناقشة مقترح جامعة الدول العربية بشأن إنشاء مركز ثقافي عربي بمدينة نيودلهي في الهند.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدنمارك والسويد في نهائي مونديال اليد بمصر.. الأحد
رياضة عالمية
النيابة التونسية: لا مادة خطرة في الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية
عربى
فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية
دولى
جريدة «الوسط»: جو سياسي مشحون يفصل بين انتهاء ولاية ستيفاني وبداية مهمة كوفيتش
ليبيا
غوتيريس للمرتزقة: اتركوا الليبيين وشأنهم
ليبيا
«أمن بنغازي» تدعو الأهالي إلى البقاء بمنازلهم بسبب موجة الطقس السيئ
ليبيا
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
«ذا تايمز»: أميركا تحصل على منظومة «بانتسير» روسية استولت عليها حكومة الوفاق
ليبيا
تلف مرشح الهواء يسبب هذه المشاكل
سيارات
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامة تحذيرية لـ«القاتل الصامت» صباحا