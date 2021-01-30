رقم قياسي لمشاهدة مسلسل «بريدجرتون»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 11:05 صباحا
المنتجة االأميركية شوندا رايمس في صورة تعود إلى نوفمبر 2018 في هوليوود (أ ف ب)

شاهد 82 مليون مشترك في منصة «نتفليكس» مسلسل «بريدجرتون» الأميركي للمنتجة شوندا رايمس، منذ بدء عرضه على المنصة قبل شهر.

وهو رقم قياسي للمشاهدة على المنصة العالمية في أربعة أسابيع، حسب «فرانس برس».

وكان مسلسل «ذا ويتشر» المقتبس من سلسلة روايات «هيرويك فانتاسي» يستحوذ حتى الآن على الرقم القياسي للمشاهدة على مدى أربعة أسابيع، إذ حضره 76 مليون مشترك في الشهر الأول بعد توفره على المنصة في ديسمبر 2019.

ولا تخضع الإحصاءات التي تنشرها «نتفليكس» لتدقيق أي طرف ثالث، خلافًا لما هي الحال في ما يتعلق بنسب المشاهدة في التلفزيون التقليدي.

والمسلسل مقتبس من روايات تاريخية ألفتها جوليا كوين، وتدور أحداثه العام 1813 في إنجلترا، حين كان أمير ويلز وصيًّا على العرش بسبب عجز والده الملك، وهي حقبة شهدت حركة ثقافية ناشطة كانت من أبرز وجوهها الكاتبتان جين أوستن وماري شيلي.

ولم يكن مفاجئًا إعلان «نتفليكس» في 21 يناير الجاري أنها ستعرض «بريدجرتون» موسمًا ثانيًا بعد النجاح الكبير الذي حققه.

وأفاد موقع «فليكس باترول» المتخصص أن المسلسل كان يحتل، الخميس، المرتبة الثالثة عالميًّا لجهة عدد المشاهَدات اليومية على «نتفليكس» بعد مسلسلي «فيت: ذي وينكس ساغا» و«لوبان».

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