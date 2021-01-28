التونسي نجيب بلحسن يواصل تصوير «موسى»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 02:25 مساء
ينتظر نجيب بلحسن بدء تصوير فيلمه الجديد «آخر نيزك» (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل الفنان التونسي نجيب بلحسن تصوير دوره في مسلسل «موسى»، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

المسلسل من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدي، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبدالخالق، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة «سينرجي».

وعبر نجيب عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سلامة والسيناريست ناصر عبدالرحمن، وبالطبع شركة «سينرجي» التي وفرت كل العوامل كي يخرج عمل قوي وملحمي.

من ناحية أخرى، يستعد بلحسن لتصوير فيلمه الجديد «آخر نيزك» وهو فيلم ينتمي لنوعية الخيال العلمي والغرافيكس والمؤثرات البصرية.

ويشارك في بطولة الفيلم، محسن منصور، ومحمد عز، والسورية نرمين شوقي، ومن إخراج ميدا. وإنتاج شركتي «سينا فايف» محمد الكومي، و«Light engin».

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