انطلاق «بين الجنة والأرض» في سينما عقيل بالإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 03:06 مساء
بوستر فيلم «بين الجنة والأرض» (خاص لـ بوابة الوسط)

ينطلق الفيلم الروائي «بين الجنة والأرض» للمخرجة نجوى نجار في سينما عقيل بالإمارات العربية المتحدة، وستستمر العروض التجارية للفيلم لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من ليلة ختام مهرجان «ReelPalestine» السينمائي 30 يناير حتى 18 فبراير.

وتعتبر سينما عقيل هي المحطة الثانية في جولة الفيلم حول العالم العربي، وكانت بدايته في مصر بسينما زاوية، حيث حصل الفيلم على عروض جماهيرية ناجحة استمرت لأكثر من شهر.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثيرا من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجأ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفان فيها نفسيهما وما واجها من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج «Ustura Films»، بالتعاون مع «Paul Thiltges Distribution» بلوكسمبورغ، و«Oktober Films» بأيسلندا، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

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